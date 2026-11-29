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La Paz, 29 nov (EFE).- Diferentes sindicatos de transportistas de Bolivia se preparan para ir a una huelga nacional e indefinida desde este lunes en contra del incremento del precio del diésel, a pesar de dos convocatorias del Gobierno de Rodrigo Paz para iniciar un diálogo, informaron este domingo los dirigentes.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes "Primero de Mayo" de La Paz, Edson Valdez, dijo que "está confirmada" la huelga indefinida en las nueve regiones del país que comenzará este lunes con la realización de marchas en las ciudades capitales.

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Por su parte, el dirigente de la Asociación del Transporte Libre, Limbert Tancara, dijo que está previsto "el repliegue" de los vehículos que hacen el servicio de transporte, pero también bloqueos de carreteras y calles, lo que no está permitido por el Gobierno porque en el país rige un estado de excepción.

Tancara dijo que los dirigentes del transporte no recibieron "una convocatoria formal" de parte del Ejecutivo para dialogar, pero si hubiera "se consultará con las bases" y si éstas deciden no ir al diálogo "se mantendrán las medidas de presión".

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Desde el martes rige un nuevo precio para el diésel, de los 18 bolivianos (1,43 dólares) por litro que estuvieron vigentes desde septiembre, a 20,57 (1,75 dólares).

El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, convocó el viernes a los dirigentes transportistas a un diálogo "sin condiciones previas" para este domingo, pero los choferes no asistieron.

Ante la inasistencia de los choferes, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, llamó a los choferes a iniciar un diálogo este lunes.

"Vamos a estar con el ministro de Hidrocarburos (Marcelo Blanco) y los ministros de cada área para que las consultas del autotransporte sean acatadas por cada ministerio", afirmó Zamora.

En la víspera, el presidente Paz dijo en un acto que "a veces duele tomar decisiones", pero que no retrocederá "para transformar la patria".

A mediados de septiembre, Paz emitió un decreto que quitó la subvención al diésel, estableció el precio referencial inicial de 18 bolivianos, con la posibilidad de ajustarlo a los valores del mercado internacional.

Bolivia tuvo problemas de desabastecimiento de combustibles durante 2024 y 2025, con altibajos durante el Gobierno de Paz, quien después de nueve meses en el Gobierno dispuso el retiro total de la subvención al diésel, con lo que la provisión del hidrocarburo se normalizó.

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La subvención a la gasolina se retiró de forma parcial mediante un decreto emitido en diciembre pasado, sin embargo desde entonces los precios se han mantenido estables en 6,96 bolivianos (un dólar, al tipo de cambio de ese momento) por litro de gasolina especial y 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium.

El compromiso del Ejecutivo boliviano ante entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) es eliminar el subsidio completamente desde 2027. EFE