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Madrid, 27 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que los verbos “intersecar(se)” e “intersectar(se)” son adecuados en referencia a planos u objetos que se cortan entre sí, y resultan preferibles a “interseccionar(se)”.

Sin embargo, pueden encontrarse frases en la prensa como “Conectará con los carriles ya existentes en las vías que interseccionan” o “Se trata de un enclave neurálgico, ya que allí se interseccionan tres avenidas”.

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En referencia a la intersección que presentan las superficies, los planos u otros elementos, el verbo tradicional es “intersecar(se)”. Sin embargo, como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, hoy es más habitual el verbo “intersectar(se)”, en el que ha podido influir la correspondiente forma inglesa, “to intersect”. Dado que existen estos dos verbos para el mismo sentido, resulta innecesario el uso de la forma “interseccionar(se)”, que a veces se ve.

Por tanto, en los ejemplos lo recomendable habría sido escribir, por ejemplo, “Conectará con los carriles ya existentes en las vías que intersectan” y “Se trata de un enclave neurálgico, ya que allí se intersectan tres avenidas”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE