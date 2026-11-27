Fis Alpine Ski World Cup 2025-2026, Copper Mountain (USA), Ander Mintegui Rivera (ESP), 27/11/2025, Photo Gabriele Facciotti | Pentaphoto

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El esquiador español Ander Mintegi competirá este sábado en el supergigante de Cooper Mountain (Estados Unidos), su primera prueba desde su grave lesión de rodilla del año pasado y a la que llega con "con ganas" y con la articulación "contestando bien", lo que le ha ayudado a "volver a coger confianza bastante rápido" a la hora de esquiar.

"Estoy con ganas, obviamente. Siempre queremos hacer buenos resultados, pero es verdad que vengo de una lesión de hace nueve, diez meses, que me rompí el cruzado. Estoy contento, hemos hecho una muy buena pretemporada, la rodilla está contestando bien y físicamente estamos bien, así que con muchísimas ganas de empezar", señaló Mintegi en una entrevista con Europa Press.

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El vasco, que se rompió el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha a finales de 2025, se ve "con fuerzas", y, aunque sin esconder sus "debilidades", sabe que puede "hacerlo bien aún así" tras superar una grave lesión que "para cualquier deporte es una una 'putada'". "Para el esquí la rodilla es lo que más usamos, es como tu punto de apoyo durante la curva y durante la bajada, así que ha sido duro", expresó.

"Ha sido de cada día estar yendo al fisio, cada día trabajar en ello unas cinco o seis horas diarias, tres de fisio y tres de entrenamiento específico para recuperar movilidad y recuperar fuerza, que es lo más importante, y para intentar acortar al máximo el tiempo de rehabilitación", detalló el esquiador.

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Este recordó que no cuentan "con tanto tiempo" para poder recuperarse de este tipo de lesiones. "Ojalá tuviese dos años, que se paralice todo y volver yo más fuerte que nunca, pero no lo tenemos, así que ha sido duro. Con mucho apoyo de mi familia, de mi pareja y de toda la gente que he tenido alrededor, del Basque Team, que me ha apoyado mucho, de la RFEDI, que hemos estado mucho en contacto con el médico, me lo han hecho todo mucho más fácil y la vuelta ha sido rápida, buena y parece que va bien", admitió.

Tampoco oculta que "al final el miedo siempre está" a la hora de volver de estos percances y en una modalidad de alta velocidad como la suya, el supergigante. "Ya lo tenía antes de lesionarme, pero no me gusta denominarlo como miedo, lo llamo respeto. Al final son nueve meses en los que no he cogido un esquí y no es tanto el miedo sino la confianza, simplemente. Es volver a confiar en que tus piernas funcionan, en que tus esquís reaccionan y en que todo está donde tú quieres que esté. Ha sido volver a coger esa confianza y lo hemos conseguido bastante rápido", subrayó.

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"Obviamente, hubo días entrenando en Ushuaia (Argentina) de duda; y hubo algún día en el que entramos en una pista un poco más complicada que igual tuve que parar y pensar un poco, inspeccionar un poco lo que me estaba ocurriendo y lo que es la pista, pero siempre ha sido todo muy rápido. Ha venido todo bastante fácil, y eso es lo que me da miedo también, pero no, la verdad es que confié bastante desde el principio, sabía que la pierna estaba fuerte, así que fue bastante fácil todo", agregó al respecto.

ELOGIA Y ENTIENDE LA VALENTÍA DE LINDSEY VONN

En este sentido, el de Leioa duda de si habría arriesgado como hizo la laureada Lindsey Vonn en los Juegos de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia). "Es una pregunta bastante complicada de responder, pero en su circunstancia, yo sí habría tomado ese riesgo. Lo tiene todo y lo que le queda es orgullo y competitividad, y sólo vela por poder ser y demostrar que es la mejor y lo sigue siendo, casi lo hace incluso con una rodilla rota", expresó.

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"Es verdad que yo con 23 años no lo habría hecho y por mucho que me hubiese fastidiado, me tendría que haber ido a casa y operarme, pero una persona como ella le queda por hacer el demostrar más de lo que ya ha demostrado, que a mí ya me parece increíble. Sinceramente, como deportista habría hecho lo mismo", sentenció.

Su grave lesión le privó de poder optar a clasificarse para sus primeros Juegos Olímpicos en Milán y Cortina d'Ampezzo. "Teníamos una pelea ahí entre Quim (Salarich), Aleix (Aubert), Juan (del Campo), Albert (Ortega) y estaba ahí en ese limbo de poder abrir otra plaza entrando en el 'top 30' de la Copa del Mundo porque estaba haciendo buenos resultados en Copper y en Val Gardena y poder ir dos a los Juegos", indicó el vizcaíno.

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"Pero, mala suerte, me lesioné el 20 de diciembre y aún me quedaban varias carreras para poder abrir esa plaza o incluso ir yo mismo. El simple hecho de poder estar en ese limbo, en ese juego de entrar o no entrar en esa lista, ya me enorgullece lo suficiente como para saber que el nivel lo tengo y que en cuatro años los siguientes Juegos pueden llegar a ser mucho más bonitos que estos porque podemos ir más españoles a representar lo que es este deporte y el país. Más que pena, me dio ánimos a seguir adelante porque al final no puedes estar pensando en el pasado. Tienes que nutrirte con otra cosa", recalcó.

Mintegi fue subcampeón del mundo júnior de Super-G, aunque entró en el equipo nacional "en las disciplinas más técnicas, como el gigante y el eslalon". "Pero siempre que se nos ha presentado una circunstancia como la velocidad, ya sea el supergigante o el descenso, lo he hecho bastante bien. Justo salió que venía entrenando un poco más de velocidad y fue subcampeón del mundo", recordó.

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"Entonces, dijimos 'Uy, cuidado, igual hay que empezar a centrarse un poco más en la velocidad', que es algo muy peligroso en España porque al final no tenemos esas infraestructuras para la velocidad, que siempre nos centramos un 'poquito' más en la técnica, que es más fácil de entrenar. Como salían los resultados, la RFEDI confió en el proceso y yo confié en el proceso y a partir de ahí empecé a ir a la Copa de Europa", detalló el español.

Este proceso se le dio "bien" porque se ve como "una persona también que físicamente está mejor hecha para la velocidad". "Ha sido un proceso que me ha ayudado mucho, y mi cuerpo y yo mismo hemos sido muy acordes a la velocidad siempre, entonces ha sido fácil para mí en ese sentido", explicó.

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Ahora, Mintegi arranca la temporada este sábado en Cooper Mountain (Estados Unidos) sin estar "al cien por cien físicamente". "Sí lo estoy esquiando, pero me veo yo mismo que no rindo de la misma manera que hace un año, que es normal y entra dentro de lo que nos esperábamos, es aprender a llevar eso", puntualizó.

Su "objetivo ahora mismo" es centrarse "en el supergigante, sobre todo" y también hacer el descenso, aunque prescindirá de ella si su cuerpo no está "al cien por cien". Y todo con la ambición de "buscar ganar Copas del Mundo y entrar en el top 30".

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