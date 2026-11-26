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Ciudad de México, 26 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves al Gobierno y a la Justicia de España que apliquen el tratado de extradición en el caso Inés Gómez Mont, para evitar que queden impunes los delitos que la Fiscalía mexicana atribuye a la expresentadora de televisión.

"Pedirle al Gobierno español y a la Justicia española que aplique el tratado de extradición porque es muy relevante por la impunidad que representa”, respondió Sheinbaum en su conferencia matutina cuando se le preguntó sobre cómo podría México evitar que Gómez Mont salga del país ibérico mientras se tramita la solicitud.

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La mandataria indicó que las autoridades españolas aún no habían respondido a la solicitud mexicana, a la vez que sostuvo que Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, lavaron dinero durante años mediante facturas falsas.

Al describir la operación, señaló que empresas sin trabajadores emitían facturas para que otras dejaran de pagar impuestos.

La expresentadora rechazó públicamente las acusaciones en 2021.

Sheinbaum también reprochó a Estados Unidos la falta de reciprocidad por haber deportado a Gómez Mont a España pese a que México había solicitado su detención provisional con fines de extradición en septiembre de 2025.

Al preguntársele si esa decisión llevaría a México a reconsiderar las solicitudes de extradición de Washington, respondió que se evalúan "caso por caso” en función de lo que convenga al país, entre otras razones, por motivos de seguridad.

La Fiscalía General de la República informó el miércoles que solicitó formalmente a España la extradición de Gómez Mont, quien llegó el martes a Madrid en un vuelo comercial.

Las autoridades estadounidenses la habían detenido en Florida por motivos migratorios y accedieron a su petición de ser deportada a España, pues había entrado en Estados Unidos con pasaporte español.

Según la Fiscalía, en México siguen vigentes tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont, una por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y dos por posible defraudación fiscal equiparada. EFE

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