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Patrimonio Nacional y Fundación Sanitas se han aliado para promover el deporte inclusivo, los hábitos de vida saludables y el cuidado del medioambiente en los Reales Sitios, a través de un acuerdo que contempla el diseño de rutas por sus jardines, bosques y espacios naturales para fomentar la actividad física y el contacto con la naturaleza.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y la vicepresidenta de Fundación Sanitas, Yolanda Erburu, han firmado este jueves un convenio con una vigencia inicial de cuatro años que incorpora a la institución como socio promotor de la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo y colaborador del programa de sostenibilidad Healthy Cities, impulsados por Sanitas.

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En el marco de Healthy Cities, Patrimonio Nacional contribuirá al diseño de recorridos por sus jardines, bosques y sitios históricos, que Sanitas integrará en su programa para animar a los participantes a caminar 6.000 pasos diarios y conectar con la naturaleza. Además, ambas entidades organizarán charlas y encuentros sobre salud, medioambiente y biodiversidad desde el enfoque One Health, que vincula la salud de las personas con la del entorno.

"Los Reales Sitios conservan algunos de los jardines y bosques históricos más valiosos de España. Abrirlos al deporte inclusivo y a una vida más saludable es otra forma de ponerlos al servicio de todos los ciudadanos", ha señalado Ana de la Cueva.

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Por su parte, Yolanda Erburu ha destacado que la colaboración permitirá "acercar el deporte inclusivo a más personas" y aprovechar el valor de los espacios naturales de Patrimonio Nacional para fomentar hábitos saludables.

La alianza en materia de deporte inclusivo, que Fundación Sanitas impulsa desde 2010, contempla actividades de sensibilización, apoyo a estudios y acciones formativas, así como el respaldo a iniciativas como la Semana del Deporte Inclusivo. El objetivo es favorecer la práctica deportiva conjunta de personas con y sin discapacidad.

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