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Montevideo, 26 nov (EFE).- La final de Copa Libertadores que este sábado disputarán Palmeiras y Estudiantes generará en Uruguay un impacto económico de unos 70 millones de dólares, según la Conmebol.

Brasileños y argentinos se pondrán cara a cara en el histórico estadio Centenario y Montevideo se prepara para albergar un encuentro con localidades agotadas y un 98 % de estas han sido adquiridas por aficionados de los clubes que lucharán por llevarse a casa el trofeo.

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Los hoteles en la capital se encuentran agotados y muchos hinchas optaron por hospedarse en otros lugares del país, como Colonia del Sacramento o la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este.

Mientras tanto, se espera que unas 20.000 personas pasen hasta este viernes por el 'fan zone' ubicado sobre la rambla montevideana.

Un día después, el estadio que recibió más finales de Copa Libertadores en la historia será testigo de un partido que será transmitido en 194 países del mundo, así como también en barcos o aviones.

Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, afirmó a la Agencia EFE que la final de la Libertadores será un gran evento y que el impacto que genera es muy relevante.

Esto no solo por la llegada de los argentinos y los brasileños, sino también por las imágenes de Uruguay que el mundo podrá observar y que promocionarán el país sudamericano en el exterior.

"Son países que tienen muchos millones de habitantes, con lo cual también sus equipos tienen muchos millones de hinchas. Que sean de Brasil y Argentina asegura que el estadio va a estar lleno. Y muchas veces además vienen personas que de repente no tienen entrada y también vienen porque quieren participar de la fiesta que se da en el entorno del estadio", dijo Tapia.

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En diálogo con EFE, el economista Ignacio Umpiérrez, quien formó parte del equipo de trabajo de Vixion Consultores que redactó un informe económico sobre espectáculos en el estadio Centenario, señaló que la final de 2026 dejaría entre 26 y 30 millones de dólares en valor agregado (ingreso con los costos de producción ya restados).

"Eso incluye tanto lo que son los efectos directos del espectáculo en sí mismo, como los encadenamientos productivos que se desatan a partir de este espectáculo, que tienen que ver con turismo y toda la cadena de proveedores hacia atrás", detalló.

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Umpiérrez añadió que la mitad se canaliza hacia remuneraciones al trabajo, lo que equivale a un ingreso anual de unos 800 trabajadores.

"Cuando uno desglosa el valor agregado, casi 18 millones de dólares son por gastos en turismo, eso tiene que ver con gasto en alojamiento, alimentación y transporte, y el resto es por la generación del espectáculo en sí mismo, por la entrada y consumos en el estadio y alrededores", indicó.

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Finalmente, apuntó que la cifra que manejan es "conservadora" por diferentes motivos, como por ejemplo la posible llegada de muchas más personas de las que podrán ingresar al estadio, y añade que el valor agregado podría ser aún mayor del estimado.

La Cámara Uruguaya de Turismo estimó en un comunicado que la Libertadores llevará entre 40.000 y 50.000 visitantes del exterior a Uruguay.

En tanto, el Aeropuerto Internacional de Carrasco se prepara para recibir un flujo importante de pasajeros: 20.000 personas ingresaron o ingresarán al país por allí y 18.000 lo harán entre este jueves y el mismo sábado, día de la final.

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Según detalló la principal terminal aérea del país sudamericano, a los vuelos regulares se le sumarán más de 30 vuelos chárter con hinchas. EFE

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