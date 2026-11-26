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El Ejército de Israel ha confirmado este jueves que colonos israelíes han destruido con una excavadora la vivienda de una familia de desplazados palestinos en Cisjordania, un asalto que los propios militares han lamentado como una acción "grave y delictiva" que daña la reputación del país.

El incidente ha ocurrido en la ciudad de Jalud, cerca de Ramala, ahora prácticamente vacía tras meses de ataques constantes de los colonos israelíes que se han acelerado desde el estallido de la guerra de Gaza y se han intensificado todavía más desde este pasado verano.

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El Ejército y el Gobierno de Israel suelen condenar por norma estos ataques pero organizaciones internacionales humanitarias denuncian que ninguno de los dos está haciendo los esfuerzos necesarios para impedirlo y que incluso el propio Ejército protege a los agresores.

En este caso, la familia de desplazados recibió el permiso de un tribunal israelí para regresar a su hogar pero no consiguieron volver debido a que la zona todavía era escenario de ataques de los colonos.

Este jueves, las fuerzas de seguridad israelíes han terminado entrando en el lugar tras recibir "informaciones sobre la destrucción intencionada de una estructura" en lo que describió como "una acción grave y delictiva, con daño intencionado a la propiedad".

"Estos actos causan un daño grave al Estado de Israel y a la imagen del Ejército, están en total contradicción con sus valores y causan un daño considerable a los esfuerzos de seguridad", ha manifestado el Ejército antes de condenar que hay "decenas de alborotadores extremistas y violadores de la ley que cometen actos de violencia y delincuencia de manera repetida".

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"Las fuerzas de seguridad están actuando para confiscar la máquina de ingeniería mediante oficiales de la administración civil y para llevar a los alborotadores ante la justicia", concluye el Ejército, sin dar información sobre posibles arrestos.

A la condena se ha sumado también el jefe del Mando Central del Ejército de Israel, el general Avi Bluth, que ha condenado los delitos que cometen "quienes se disfrazan de pioneros mientras participan en actos criminales y violentos".

"Aunque son sólo unos pocos cientos, causan un daño tremendo al Estado", ha reprochado Bluth durante un discurso a cadetes recogido por 'Tge Times of Israel'. El general reprochó que estos colonos "se consideran combatientes aunque no están en las filas" ni "han sido enviados por el Gobierno". En su lugar, "hablan el lenguaje de los pioneros mientras llevan a cabo actos violentos que son ilegales, inmorales y antijudíos".

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