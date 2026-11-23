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Las autoridades de Senegal han anunciado el rescate de alrededor de un millar de migrantes en varias embarcaciones interceptadas durante los últimos días frente a sus costas, en medio de un aumento de las salidas en la conocida como ruta del Atlántico, que tiene las Islas Canarias como principal punto de llegada.

La Armada senegalesa ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el 19 de noviembre han sido rescatados 1.007 migrantes, quienes "han sido trasladados sanos y salvo a tierra" y "puestos a disposición de las autoridades competentes".

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Así, ha detallado que entre el 20 y el 21 de noviembre fueron interceptadas siete embarcaciones con cerca de 950 personas a bordo, a lo que se suma el rescate de más de 60 migrantes entre el 19 y el 21 de noviembre en costas situadas en el norte del país africano.

Por su parte, la Gendarmería senegalesa ha subrayado en otro comunicado en redes sociales que 101 migrantes, entre ellos dos niños, fueron interceptados en una de estas operaciones frente a las costas de Mar Loth. Asimismo, ha recalcado que los agentes incautaron más de un centenar de bidones de combustible.

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Las autoridades senegalesas ya indicaron la semana pasada que más de 1.400 migrantes habían sido rescatados en los días previos frente a sus costas, mientras que cuatro murieron y varias decenas fueron dadas por desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación en Yenne, al sur de la capital, Dakar.

La situación ha llevado al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a reclamar al Ministerio del Interior que presente un informe "detallado" sobre las problemáticas sociales que están impulsando el aumento de los flujos migratorios hacia Europa, con el país africano como uno de los principales puntos de salida en África occidental.

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La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 7.000 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado cerca de 7.200 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.

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