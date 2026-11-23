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Moscú, 23 nov (EFE).- Rusia advirtió este lunes a Estonia de que sus acciones "peligrosas" y "provocadoras" amenazan con desatar una guerra abierta entre ambos países, al citar al encargado de negocios del país báltico, Marek Juhtogi, después de la decisión de Tallin de cerrar la frontera terrestre con Rusia.

"El diplomático estonio fue informado nuevamente de que tales acciones provocadoras y extremadamente peligrosas están a punto de desencadenar una guerra abierta con Rusia", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

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Según Moscú, el cierre de la frontera con Rusia "supondrá principalmente otro golpe para la economía estonia y tendrá consecuencias negativas tanto para Tallin como para sus aliados de la UE y la OTAN".

La nota indica que las acciones "hostiles" de Tallin "no terminan ahí" y el país báltico busca además obstaculizar la circulación de buques rusos en el mar Báltico con sus intentos de "inspeccionarlos, incautarlos y arrestarlos con el objetivo de imponer un bloqueo naval" contra Rusia.

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"El jefe de la misión diplomática estonia fue informado de que esta política injustificada de fomentar la hostilidad generalizada hacia nuestro país seguirá desestabilizando la situación en la región y afectando negativamente tanto el bienestar de los estonios como la ya precaria situación económica de este país báltico", agrega.

En este sentido, Moscú advirtió a Tallin de que "se reserva el derecho de adoptar medidas políticas y diplomáticas" para defender sus intereses nacionales.

El encargado de negocios de Estonia en Rusia llegó este lunes a la sede del Ministerio de Exteriores de Rusia en medio de tensiones entre los dos países por la decisión de la república báltica de cerrar la frontera terrestre el próximo 1 de diciembre.

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Según medios rusos, el diplomático abandonó la sede de la Cancillería sin hacer comentarios a la prensa.

El pasado día 20, Exteriores ruso ya adelantó que citaría a Juhtogi por las "acciones hostiles" adoptadas por Tallin, que Moscú considera inadmisibles.

Según la parte rusa, el cierre de la frontera -unos 135 kilómetros- es un paso que busca "caldear hasta el extremo las relaciones" con Moscú y "en la región del Báltico".

Las autoridades rusas echaron en cara al representante báltico que su país tomara la decisión "sin ninguna clase de consulta con Moscú" y destacaron que el cierre de los pasos fronterizos tendrá consecuencias "muy negativas" para la economía del pequeño país, especialmente en la zona fronteriza, habitada por un gran número de rusos étnicos.

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El Gobierno estonio anunció el viernes pasado la decisión de cerrar la frontera terrestre con la Federación Rusa, lo que supone el cierre de cinco pasos fronterizos. Añadió que en seis meses examinará de nuevo la situación para valorar si anular esa decisión va en beneficio de la seguridad nacional y el orden público.

El Ministerio de Exteriores estonio matizó que dichas restricciones afectarán exclusivamente al paso por carretera y no implicarán a aquellas personas y cargamento que cruce la frontera en tren, ya estrictamente limitado.

Tallin denunció el mismo día lo que llamó "actividades hostiles continuadas contra Estonia y otros países europeos", en referencia al reciente intento de sabotaje contra una empresa de defensa estonia atribuido a Moscú, algo que la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, puso este lunes en duda.

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Tras el cierre en su momento de la frontera finlandesa, los únicos países europeos que mantendrán abiertas sus fronteras con Rusia son Noruega, Letonia, Lituania y Polonia, las dos últimas de las cuales limitan con el exclave ruso de Kaliningrado. EFE