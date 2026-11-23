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Ciudad de Panamá, 23 nov (EFE).- El Gobierno de Panamá inauguró este lunes una prisión para albergar a personas con sanciones administrativas, como cumplir con la pensión alimentaria de los hijos o con el pago de multas, como parte de una reorganización del sistema penitenciario del país, acosado por la sobrepoblación carcelaria, denuncias de corrupción y presuntos malos tratos.

La nueva instalación carcelaria está ubicada en la zona de Tocumen, dentro del área metropolitana de la capital panameña, y cuenta con una capacidad para albergar a quinientos reclusos, de los cuales cien fueron trasladados este lunes desde el Centro Penitenciario de Rehabilitación Tinajitas, según dijo el director general del Sistema Penitenciario, Fabián Camargo.

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"El centro recibirá a privados de libertad por incumplimiento de pensiones alimenticias y sanciones impuestas por jueces comunitarios, entre otros casos correspondientes a este tipo de medidas" administrativas, procedentes de todo el país, según indicó un comunicado oficial.

Esta prisión "es parte de la reorganización del Sistema Penitenciario (...) y el mejoramiento de la clasificación de los privados de libertad", para avanzar hacia un sistema con mayor control, seguridad, orden y disciplina, de acuerdo con la información del Ministerio de Gobierno.

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En Panamá hay alrededor de una docena de cárceles que albergan una población de más de 24.000 reclusos "con una sobresaturación de un 35 %", según dijo el pasado 2 de junio la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Hay denuncias de varias ONG y familiares de reclusos sobre presunta corrupción por parte de autoridades encargadas de la custodia en las cárceles y de malos tratos hacia los reclusos, como la hecha pública este mismo mes que daba cuenta de la muerte de al menos diez reos "en los dos últimos meses" por falta de atención médica y "como consecuencia directa de una hambruna provocada" en las principales cárceles de Panamá.

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La inauguración de la nueva prisión se da en medio de la medida oficial de restringir el ingreso de insumos básicos a las prisiones tras la histórica fuga de 195 presos el pasado 1 de junio de La Joyita, una cárcel situada en el área metropolitana de la capital, y que llevó al presidente panameño, José Raúl Mulino, a afirmar que el sistema penitenciario "colapsó". EFE