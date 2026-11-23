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OpenAI ha propuesto utilizar la "perplejidad", una medida que hace referencia a la capacidad de un modelo de predecir el próximo token, para establecer límites comunes en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y así ralentizar los avances de esta tecnología en base a márgenes seguros.

Las compañías de IA llevan tiempo alertando sobre la necesidad de frenar el ritmo de desarrollo de los modelos de IA, ante su capacidad transformadora de la sociedad, que puede causar "riesgos catastróficos", tal y como manifestó en septiembre el CEO de Anthropic, Dario Amodei, un momento marcado por múltiples casos de desalineación de modelos e incidentes de seguridad, como el caso de Hugging Face con agentes de OpenAI.

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Precisamente, OpenAI se alinea con la intención de Amodei de "desarrollar IA a un ritmo equilibrado que garantice su seguridad" mediante "estándares comunes" para todas las compañías de IA. Sin embargo, ha puesto sobre la mesa la necesidad de limitar dicho ritmo de desarrollo con un método común sobre cómo medir la velocidad de avance de las compañías.

Así, el científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, se ha referido a una medida llamada "perplejidad" para medir el ritmo de desarrollo de las empresas de IA bajo un mismo estándar. Esto es, un sistema que "mide la precisión con la que un modelo predice el siguiente token de media", por lo que, a menor perplejidad, mejores predicciones tiene el modelo.

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Tal y como lo ha explicado en un comunicado en la web de OpenAI, desde GPT-3.5, la perplejidad de los modelos de la compañía se ha ido reduciendo, pasando de aproximadamente un 0,99 de perplejidad a alrededor de un 0,91 en el modelo GPT-4.

Asimismo, ha remarcado cómo, al haber alcanzado un nivel de perplejidad menor a 0,8 con GPT-6.2 Astra, su modelo más avanzado presentado recientemente, OpenAI ha asegurado haber identificado el surgimiento de "capacidades transformadoras" en campos como la ciberseguridad o las matemáticas.

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Bajo estos resultados, OpenAI pretende mostrar cómo la perplejidad es un indicativo más preciso de los avances del desarrollo de modelos, frente a los indicadores utilizados hasta ahora, que se centran en las "capacidades posteriores de la IA" y que, ante el rápido avance de esta tecnología, han quedado obsoletos.

En cambio, Pachocki ha señalado que "observar el proceso en el preentrenamiento probablemente seguirá siendo útil" para medir la velocidad de desarrollo de los modelos. Por tanto, plantea la perplejidad como "una métrica para comparar entre desarrolladores de modelos e informar estándares de seguridad compartidos".

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"Creo que los desarrolladores de modelos de vanguardia deberían esforzarse conjuntamente por establecer normas compartidas sobre cómo evaluar dichos modelos", ha sentenciado, al tiempo que ha señalado la necesidad de establecer "límites comunes" basados en la perplejidad, que los desarrolladores se comprometan a "no sobrepasar" hasta que la capacidad de comprender y monitorear el comportamiento de la IA "alcance un hito concreto".