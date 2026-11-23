Guardar

La plataforma tecnológica de distribución aérea Euroairlines ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la aerolínea regional argentina JOY Airline -que inicia sus operaciones regulares en el país sudamericano- para comercializar sus rutas a través de su red internacional con presencia en más de 100 mercados y 30 canales globales.

Con esta alianza, el grupo español amplía su oferta de conexiones domésticas en Argentina -el tercer mayor mercado aéreo de Latinoamérica, que cerró 2025 con 33,3 millones de pasajeros (+13,7%)-, mientras que JOY Airline gana acceso inmediato a agencias de viajes internacionales mediante sistemas de distribución GDS y NDC gracias a la placa IATA Q4-291 de Euroairlines.

PUBLICIDAD

La operación inicial de JOY Airline enlaza Jujuy, Aeroparque y Córdoba con un modelo orientado al pasajero corporativo y 'premium', así como a la demanda de sectores estratégicos como la minería y el petróleo, buscando descentralizar la conectividad del interior argentino sin depender exclusivamente de Buenos Aires.

"Es una oportunidad acompañar este crecimiento desde el inicio y llevar su oferta a nuevos mercados a través de nuestra red internacional. Latinoamérica es una prioridad para nuestra estrategia de expansión y JOY es un socio que nos permite seguir avanzando en esa dirección", ha destacado el consejero delegado de Euroairlines, Antonio López-Lázaro.

PUBLICIDAD