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Las autoridades de Irán han desvelado este lunes que varios tribunales del país han emitido órdenes para reclamar a Estados Unidos el pago de 290.000 millones de dólares (cerca de 265.000 millones de euros) como compensación por los daños causados en la ofensiva lanzada en febrero junto a Israel contra el país asiático.

El director del centro del aparato judicial para la abogacía, Hasán Abdolianpur, ha señalado que hasta la fecha "se han logrado fallos por parte de tribunales iraníes para el pago de 290.000 millones de dólares en daños contra Estados Unidos". "Aplicaremos estos veredictos", ha sostenido.

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Así, ha manifestado que las autoridades iraníes "han incautado varios buques pertenecientes a Estados Unidos" para obtener parte de estas compensaciones, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin más detalles al respecto.

Abdolianpur ha destacado además que durante los últimos meses se han presentado demandas contra Jordania y otros países de la región para que paguen compensaciones por "permitir el uso de su territorio por parte de Estados Unidos" para lanzar ataques contra Irán en el marco de la citada ofensiva.

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"Estamos abordando este asunto con seriedad y hemos presentado demandas contra los países del golfo Pérsico y Jordania en relación con la reciente guerra", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que algunos de estos países "desempeñaron un papel específico al colaborar con los agresores de Irán, por lo que tienen una responsabilidad internacional".

En este sentido, ha hecho hincapié en que estas naciones "no pueden eludir dicha responsabilidad ni cuestionar el derecho de Irán a la legítima defensa", en referencia a los ataques lanzados por las fuerzas iraníes contra instalaciones e intereses estadounidenses en los mismos como represalia por la ofensiva.

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De hecho, ha reseñado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "dio las gracias de forma explícita a algunos países del Golfo, y existe documentación al respecto", antes de agregar que Teherán "cuenta con pruebas de que algunos países del golfo Pérsico han atacado directamente a Irán". "Hemos presentado dichas pruebas ante los tribunales competentes", ha zanjado, igualmente sin más detalles.

IRÁN INSISTE EN QUE SUS CONDICIONES "NO SON PREVIAS O NUEVAS"

En la misma línea, las autoridades de Irán han insistido este lunes en que Estados Unidos levante el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y retire la campaña de sanciones para llegar a un acuerdo final con Washingtonque ponga punto y final a la guerra, incidiendo en que estas exigencias "no son condiciones previas o nuevas" y refiriéndose de nuevo al memorando de entendimiento firmado con mediación de Pakistán el pasado junio.

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"Decir que Irán mantiene su firme compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones y que la otra parte respeta las condiciones pertinentes significa que nos tomamos muy en serio la defensa de nuestros derechos y de las condiciones que hemos planteado", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en declaraciones recogidas por la cadena IRIB.

De esta forma ha incidido en que si Washington cumple su parte, "será posible restablecer la seguridad en la región y en el estrecho de Ormuz en el menor tiempo posible", una vez Teherán ha planteado un mecanismo de dos pasos para reabrir el estrecho en cuestión de días.

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"Irán sabe lo que quiere y cuáles son los derechos del pueblo iraní, y no dará marcha atrás en este sentido", ha señalado para recalcar que las exigencias de Irán "no son nada extraordinario".

"Se trata de cuestiones a las que Irán tiene derecho, como el levantamiento de las sanciones ilegales e inhumanas o el fin del bloqueo naval. No son exigencias que puedan considerarse condiciones previas o nuevas. Forman parte integrante de los derechos de Irán", ha resumido.

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Estas declaraciones llegan en plena falta de avances en las negociaciones indirectas con Teherán y cuando Trump ha amenazado con retomar la ofensiva contra la República Islámica si no se alcanza un acuerdo diplomático antes de Año Nuevo.