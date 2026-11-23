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Nairobi, 23 nov (EFE).- Al menos 37 terroristas murieron en seis operaciones aéreas del Ejército de Nigeria en el noreste del país, informaron este lunes las Fuerzas Armadas nigerianas.

"Entre el 16 y el 23 de noviembre de 2026, los medios aéreos de la Operació Hadin Kai -que combate el yihadismo en el noreste del país- realizaron seis ataques aéreos de precisión en cinco localidades, neutralizando a 37 terroristas", dijo el Ejército nigeriano en un comunicado.

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La operación más mortífera ocurrió el 16 de noviembre, cuando las tropas detectaron a 40 hombres armados desplazándose hacia el noreste de Monguno, en el estado de Borno, momento en el que lograron acabar con diez de ellos.

El 23 de noviembre, otro bombardeo mató a ocho terroristas más en la zona de Tumbuma Baba, en Borno.

El Ejército nigeriano no especificó en qué ataques murieron el resto de terroristas y tampoco detalló a qué grupo pertenecían.

En el noreste del país cometen atentados el grupo yihadista Boko Haram, activo desde 2009, así como su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgido en 2016.

Ambos grupos terroristas han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro del país, pero también en naciones vecinas como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

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Boko Haram y el ISWAP pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

La amenaza yihadista también azota al noroeste, donde Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele perpetrar ataques en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste. EFE