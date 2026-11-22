22/11/2026 Líbano.- El Gobierno de Líbano condena la visita de una portavoz del Ejército israelí a un colegio del sur de Líbano. El primer ministro libanés, Nauaf Salam, ha expresado este domingo su rechazo a la visita de la portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Ella Waweya, a un colegio de la localidad cristiana de Debel, en la zona supuestamente desmilitarizada del sur de Líbano. POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ORIENTE PRÓXIMO ASIA LÍBANO ISRAEL FDI

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El primer ministro libanés, Nauaf Salam, ha expresado este domingo su rechazo a la visita de la portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Ella Waweya, a un colegio de la localidad cristiana de Debel, en la zona supuestamente desmilitarizada del sur de Líbano.

"La utilización de alumnos en una muestra militar y de propaganda supone una violación de la santidad de los colegios y de los derechos de la infancia", ha señalado Salam en un comunicado oficial.

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"Una fuerza ocupante no tiene derecho a explotar a nuestros niños para mejorar la imagen de su ocupación ni imponer su dominio sobre nuestro pueblo en el sur", ha añadido.

Waweya ha publicado un vídeo en redes sociales con motivo del Día de la Independencia de Líbano en el que relata su visita a la escuela de Debel. "He visto la belleza e la tierra, pero aún más bella es la esperanza en los ojos de los niños y sus sueños de un futuro seguro, de días mejores", ha relatado.

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Debel es una de las localidades cristianas que no han recibido orden de evacuación por parte de las Fuerzas Armadas israelíes en el marco de su ofensiva militar contra el partido-milicia Hezbolá.

También ha criticado la visita el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento libanés, Hasán Murad, quien ha denunciado una "flagrante violación de la soberanía libanesa".

"Nuestros niños no son material para el uso militar israelí. Quienes atacan nuestras tierras y destruyen nuestros hogares y escuelas no pueden ser invitados en las clases de nuestros niños ni pueden presentarse como guardianes de la infancia y la educación", ha planteado.

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