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Bogotá, 22 nov (EFE).- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó este domingo que cinco personas murieron en el bombardeo realizado el miércoles pasado por las Fuerzas Militares contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

"En la vereda (aldea) La Elsa, municipio de Dagua, Valle del Cauca, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron con éxito la Operación Neptuno, contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN", señaló De la Espriella en X, donde añadió que "fueron dados de baja cinco integrantes" de este grupo armado.

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El mandatario señaló que durante la operación fueron incautados seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.

El frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, según el presidente, está comandado por una mujer identificada con el alias de Bertha, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 787 millones de pesos (unos 225.000 dólares).

A ese grupo armado las autoridades le atribuyen 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados en el suroeste del país.

En total, el Gobierno de De la Espriella ha ejecutado 11 bombardeos contra grupos armados ilegales desde que el mandatario asumió el poder el pasado 7 de agosto.

El más reciente ocurrió el sábado y dejó al menos cinco disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muertos en el departamento de Meta (centro).

Esta táctica militar continúa en medio de una polémica por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados, al considerar que ya se registran al menos ocho menores de edad muertos en medio de estos operativos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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La controversia por los bombardeos comenzó tras el segundo operativo de este tipo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los diez muertos fueron menores de edad, dos de 15 años y uno de 16. EFE