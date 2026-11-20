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Horas después de que Telemadrid haya anunciado que este año serán Christian Gálvez y Patricia Cerezo los encargados de retransmitir las Campanadas desde la Puerta del Sol en la cadena autonómica, Patricia Pardo se ha puesto sus mejores galas para asistir deslumbrante y con un look perfecto para las celebraciones navideñas -protagonizado por una blazer glam azul noche cuajada de brillos- a la fiesta del aniversario de la sección 'Cool' de 'Ok Diario' y, sin ocultar su orgullo, se ha pronunciado muy emocionada sobre este importante proyecto que confirma que su marido está en uno de sus mejores momentos no solo a nivel personal sino también profesional.

"Lo sabíamos, pero estábamos calladitos porque todavía no era oficial. Y muy contenta, muy ilusionada, casi me pongo a llorar de emoción" ha confesado con una inmensa sonrisa. Además, la periodista está encantada con la compañera que tendrá Christian para despedir el año en Telemadrid, ya que como ha revelado "yo a Patri Cerezo es que la adoro. Creo que es de las personas más entrañables, más riquiñas, buenas compañeras que hay en televisión. Y cuando supimos que era ella, le dije 'por favor, ni lo dudes', por supuesto que sí, creo que van a hacer una pareja estupenda. Él la conoce menos que yo, porque yo tengo amistad con ella. Pues no se conocen mucho, pero ayer que se hicieron ya las fotos y tal, pues cuando conoces a una persona que sabes que ya hay chispa desde el primer momento y hay conexión, pues así están".

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¿Acompañará a su marido en el balcón de la Puerta del Sol? Patricia ha explicado que "no sabemos cómo va a ser, pero si puedo me voy con los niños allí a verle. La verdad es que no nos han dicho nada, no tengo ni idea. Si puedo, sí, por supuesto que sí". Y es que aunque su "cadena del alma" lleva siendo Telecinco muchísimos años, la presentadora ha revelado que "este año toca comerse las uvas con Telemadrid, claro que sí. ¿Para qué vamos a mentir?".

Respecto a si a ella le gustaría presentar algún año las Campanadas, ha asegurado que "es una cosa que nunca me había planteado, porque como yo hago actualidad, estoy en la mañana, la verdad es que nunca me lo he planteado. Pero bueno, oye, ¿por qué no? Claro que sí".

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En 2027 podrían cambiar de vida si, como se ha rumoreado, Christian se mudase a Estados Unidos para presentar 'Pasapalabra' al otro lado del charco. Algo que no descarta Patricia, reconociendo que "el proyecto está allí, se hicieron dos pilotos tanto en inglés como en español para producirlo y venderlo a las productoras, y quién sabe. Ahora mismo no está en nuestros planes irnos de España, pero si hay una buena oferta...".

Eso sí, ha dejado clara cuál sería la condición: "Si yo tengo trabajo, porque yo sin trabajo no me voy a ningún sitio, Y además tengo dos niñas, como sabéis, yo estoy divorciada, y sería complicado, pero oye, ya sabéis que yo siempre he dicho que no se puede decir de este agua no beberé. Con lo cual, pues veremos, ¿no? Que tiene Dios y la vida preparada para nosotros".

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"Yo soy muy atrevida para eso, me encantan los retos, me encanta la tele, me encanta comunicar, y por qué no, sí" ha afirmado sobre la posibilidad de presentar un programa en EEUU, confesando que aunque "me gusta hacer directo y hacer actualidad, me gustan los retos y me he dado cuenta de que cambiar de registro también es muy gratificante, que a veces estamos muy encorsetados y vivimos en nuestra zona de confort, sabiendo que haces bien una cosa y no te animas a veces a abrirte a hacer otras cosas. Así que, oye, pues hay que probar también".