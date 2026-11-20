Guardar

Londres, 20 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero subió este viernes un 0,64 %, hasta cerrar la sesión en el mercado de futuros de Londres en los 92,57 dólares, aunque firmó su tercera semana consecutiva de pérdidas ante los informes de aumentos de exportaciones en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,59 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 91,98 dólares.

PUBLICIDAD

El brent finalizó este viernes a la baja, y ya acumula tres semanas consecutivas de pérdidas, mientras el mercado sigue poniendo el foco en el aumento de las exportaciones en Oriente Medio y preparándose para un eventual escenario de superávit de oferta, pese a las tensiones geopolíticas que persisten en la región.

Tras cerrar prácticamente plano en la víspera, el crudo europeo inició la jornada con una importante caída, hasta rozar la barrera psicológica de los 90 dólares, pero conforme fue avanzando la sesión recuperó terreno hasta terminar más de 2 dólares por encima.

PUBLICIDAD

El canciller alemán, Friedrich Merz, instó este viernes a Irán -en una comparecencia con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad bin Khalifa al Thani- a abrir de forma segura a la navegación el estrecho de Ormuz y a abandonar de manera verificable su programa nuclear como vía para alcanzar la paz en Oriente Medio.

Por su parte, Teherán negó las alegaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la república islámica desarrolla armas químicas y las comparó con las denuncias de que Iraq poseía armas de destrucción masiva antes de su invasión en 2003.

PUBLICIDAD

Durante una reunión en el marco de la cumbre de la APEC en China con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el chino, Xi Jinping, Trump restó importancia a la ayuda militar de estos países a Irán y aseguró que saben exactamente qué están aportando al régimen de Teherán y es "poca cosa".

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, las tensiones entre Irán y EE.UU. se han intensificado en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados. EFE

PUBLICIDAD