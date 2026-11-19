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Tomás Páramo se ha convertido en uno de los inesperados protagonistas tras la ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey. Íntimo amigo de ambos, con los que le hemos visto en infinidad de ocasiones, el influencer podría haber tomado partido por el torero peruano, ya que no solo ha viajado con él a Perú y México para arroparle junto a Victoria Federica y María García de Jaime en el arranque de su temporada por América, sino que además sorprendía al dejar de seguir en redes sociales a la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez, un revelador gesto en el que muchos han visto una traición a la que era una sus incondicionales hasta ahora.

Un 'unfollow' que ha hecho correr ríos de tinta y sobre el que Tomás ha roto su silencio y ha entonado el 'mea culpa' en su reaparición en la gala de los 'Premios GQ Hombres del Año 2026' que se ha celebrado este miércoles en Madrid.

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"Nosotros somos personas públicas, pero también tenemos una vida privada y una vida íntima, y creo que hay cosas que no merece la pena tener que explicar, sobre todo, porque realmente pienso que no le importan a nadie" ha defendido, admitiendo que es un tema "obviamente complicado para mí".

Como ha reconocido, "si tengo que justificar algo es que a veces todos cometemos momentos de impulso. Todos podemos tener nuestras razones, creo que para una persona de 30 años adulta pues hacer algo así, es un gesto que sobre todo a mí no me representa". "Pero bueno, todos tenemos cosas que vivimos, sobre todo que sentimos, y que en un momento dado, igual sin pensarlo, sobre todo sin pensar que soy un personaje público y que lo que pueda pasar tiene siempre repercusión. Pero prefiero quedarme más tranquilo y hasta aquí" se ha sincerado, evitando entrar en detalles de las razones por las que ha decidido dejar de seguir en redes a Tana.

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Respecto a la ruptura de la nieta de la duquesa de Alba y Roca Rey, Tomás ha expresado que "obviamente cuando las cosas van bien pues todo el mundo se alegra, y cuando las cosas pues no salen como se espera pues también todo el mundo sufre. Entonces yo creo que en este caso y por la amistad que nos une a todos pues hay cosas que se sufren y bueno, siempre buscando lo mejor para todos, que yo creo que las decisiones se toman siempre buscando lo mejor, aunque en un momento dado tenga que ser difícil. Pero siempre a la larga pues todo ha tenido un sentido y todo pasa por algo".