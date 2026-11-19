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El Consejo de la Unión Europea (gobiernos) ha dado este jueves luz verde definitiva a un reglamento que permitirá a las empresas comunicar a través de una plataforma digital común el desplazamiento temporal de trabajadores a otros países de la UE, en lugar de tener que realizar los trámites por separado ante las autoridades nacionales, con el objetivo de reducir los costes y las cargas administrativas.

En concreto, la Comisión Europea desarrollará un formulario electrónico disponible en varios idiomas que permitirá a las compañías presentar la documentación necesaria y comunicarse con las autoridades del país de destino, aunque su utilización será voluntaria para los Estados miembro, que podrán decidir si sustituyen sus sistemas actuales por esta nueva herramienta.

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Según las estimaciones del Consejo, la medida podría reducir hasta un 73% el tiempo dedicado a cumplimentar las declaraciones y un 58% los costes asociados, incluso si participa un número limitado de países, mientras que, si los 27 adoptan el sistema, la reducción de la carga administrativa podría alcanzar el 81%.

Además, la plataforma permitirá comprobar los datos facilitados por las empresas y dará a los empleados desplazados acceso a copias electrónicas de sus declaraciones, de acuerdo con las normas europeas de protección de datos.

La normativa se aplicará tanto a los trabajadores enviados temporalmente a otro Estado miembro como a aquellos desplazados al territorio comunitario por empresas de terceros países, en un contexto en el que, según los datos recogidos por el Consejo, cada año se producen alrededor de 3,6 millones de desplazamientos de trabajadores en la UE.

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