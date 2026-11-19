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HBO Max ha empezado a restringir la posibilidad de compartir cuenta entre varios usuarios, obligando a aquellos que no convivan en el mismo hogar a crear una cuenta propia para seguir accediendo al contenido.

La plataforma de 'streaming' ha decidido finalizar la compartición de cuenta en España, un cambio que ha empezado a notificar a sus usuarios mediante mensajes y que ya detalla en el Centro de Ayuda.

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En línea con otros servicios de entretenimiento, como Netflix y Disney+, HBO Max limita el uso de una cuenta a un hogar, de tal manera que aparte del titular (quien ha creado la cuenta), solo las personas que conviven con él pueden utilizarla.

Esta limitación significa que varios amigos o familiares que viven en hogares diferentes ya no pueden seguir utilizando las mismas credenciales (correo y contraseña) para acceder al servicio de 'streaming'. En su lugar, la empresa recomienda crear una cuenta propia, con precios que parten de 6,99 euros.

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No obstante, existe la posibilidad de contratar un complemento de miembro adicional, para que una persona que no conviva con el titular pueda mantener el acceso, aunque con sus propios correo, contraseña y perfil, con un coste de 5,99 euros sobre el de la suscripción.

Esta opción está limita a las suscripciones a HBO Max que factura la propia plataforma, y no a aquella que se han hecho a través de tiendas como Apple o Google o proveedores de internet.