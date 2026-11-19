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Santo Domingo, 19 nov (EFE).- Las oportunidades globales y el futuro de la cooperación internacional serán discutidos este viernes y sábado en el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit), que tendrá lugar en la República Dominicana, con la asistencia de presidentes, ministros de varios países y empresarios.

El encuentro se celebrará en Punta Cana, en el este del país caribeño, y será inaugurado por el presidente dominicano, Luis Abinader, junto con Noura AlKaabi, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y con el director de la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, Mohamed Yousef Al Sharhan.

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El Diálogo "servirá como plataforma para ampliar la cooperación entre gobiernos, explorar oportunidades de desarrollo e inversión y establecer alianzas que conecten el potencial de la región con las oportunidades globales", señaló la Cancillería dominicana -en un comunicado-.

Tras la apertura, Abinader y su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, conversarán en el diálogo presidencial 'Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades', en el que examinarán cómo se pueden aprovechar la tecnología, el comercio y la inversión para desarrollar nuevos corredores económicos, fortalecer la competitividad regional e identificar oportunidades de crecimiento e integración en la economía global.

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En los dos días de la reunión se debatirán además asuntos como geoeconomía e inversión estratégica; turismo, cultura y economía de las experiencias; cooperación internacional e integración regional; futuro de los gobiernos; logística y conectividad global, y capital humano y futuro del trabajo.

"Las sesiones examinarán los cambios que están transformando las economías del mundo, las oportunidades que ofrecen la tecnología, la inteligencia artificial, la inversión y la innovación, y las formas en que los países pueden convertir sus activos y recursos naturales en fuentes de valor económico a largo plazo", agregó la Cancillería de la República Dominicana.

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Entre las autoridades confirmadas están también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Ecuador, María José Pinto, y el primer ministro de Bahamas, Philip Davis.

El secretario general de la OEA dará una conferencia titulada 'Amenazas a la paz: vías para mitigarlas y resolverlas', en una sesión en la que examinará cómo la diplomacia, la acción preventiva y la cooperación regional pueden ayudar a los gobiernos a anticipar tensiones y construir una paz duradera.

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También participarán el primer ministro de Guyana, Mark Phillips; la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Noemí Espinoza, y el futbolista Josimar José Évora Dias 'Vozinha', portero de la selección de Cabo Verde y del club chileno Colo Colo, quien hablará de cómo la ambición personal y la identidad nacional pueden inspirar a una nueva generación a definir lo que es posible.

Esta es la segunda vez que el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe se celebra en la República Dominicana, que ya acogió la reunión de 2025, en la que se habló de impulsar la cooperación regional, fortalecer alianzas estratégicas y explorar nuevas fronteras en la gobernanza. EFE

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