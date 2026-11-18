Guardar

La Paz, 18 nov (EFE).- La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) solicitó al superior general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa, que "rompa su silencio" ante los casos de abuso sexual y encubrimiento de estos delitos que comprometen a "decenas" de miembros de la orden, algunos ya fallecidos.

"Solicitamos a su autoridad un pronunciamiento sobre los casos bolivianos de abusos sexuales cometidos por jesuitas, y que al mismo tiempo arranque la búsqueda de una solución justa y definitiva, desde una perspectiva institucional", señala una carta enviada por la CBS a Sosa que fue difundida este miércoles.

PUBLICIDAD

La entidad sostuvo que "es tiempo" de que Sosa "rompa su silencio en este tema" como, según indicó, lo hizo en su momento el fallecido papa Francisco y recientemente el papa León XIV durante su visita a Suramérica, quien señaló que "los abusos sexuales son un crimen".

La CBS afirmó que existe una "lista larga" de cómplices, autores por omisión y encubridores de estos casos, entre ellos exprovinciales de la orden en Bolivia, exsuperiores de comunidad e incluso mandos jesuitas en América Latina y la Curia Jesuita en Roma, entre otros.

PUBLICIDAD

En la carta, la CBS hace un recuento de los casos más relevantes en los que hubo "violación serial, abuso sexual sistemático, tráfico de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual, complicidad y encubrimiento".

Entre otros, menciona el caso del 'Hogar de Niños Huérfanos de Tacata', en el centro de Bolivia, y la 'Colonia Piraí', en la región oriental de Santa Cruz, que suman ambos al menos 300 víctimas y se identifica a una decena de jesuitas como supuestos agresores.

PUBLICIDAD

Entre los casos más difundidos, la carta cita las denuncias de abusos en el colegio Juan XXIII, en la ciudad de Cochabamba, donde la CBS identificó a 400 víctimas de cinco jesuitas, incluido el español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009.

El caso de Pedrajas cobró relevancia después de que el medio El País publicara en abril de 2023 una investigación sobre el diario de este jesuita, en el que relataba los presuntos abusos cometidos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII desde 1971.

PUBLICIDAD

La carta también cita al cura español Luis Roma, fallecido en 2019, quien abusó de más de 72 niñas indígenas guaraníes.

En este caso, que EFE dio a conocer en 2019, se investiga a cuatro exaltos mandos jesuitas por "encubrimiento de violación agravada" y la orden admitió la "verosimilitud" de los abusos.

Entre los investigados están los exprovinciales Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos españoles, quienes a su vez fueron condenados a un año de prisión por encubrir los abusos de Pedrajas, a quien también se acusa por presuntamente haber abusado de al menos tres jesuitas en formación.

PUBLICIDAD

Recientemente, la CBS pidió ante la Santa Sede la excomunión de Alaix y Recolons.EFE