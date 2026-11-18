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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado este miércoles a la ciudad china de Shenzhen (sur), de cara a su reunión trilateral del jueves con sus homólogos de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente, en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump, quien se ha convertido en el primer presidente estadounidense en visitar Shenzhen durante su mandato, ha sido recibido en el aeropuerto por el propio Xi, quien ha dado un abrazo al inquilino de la Casa Blanca cuando ha descendido de la escalerilla.

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La cumbre trilateral fue confirmada el lunes por Pekín, que afirmó que la misma permitirá "compartir en profundidad puntos de vista sobre el mantenimiento de la paz mundial y los actos para promover la estabilidad estratégica en las relaciones entre grandes potencias", antes de destacar la relevancia de la misma.

En este sentido, la portavoz de del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, hizo hincapié en que China, Rusia y Estados Unidos "tienen en estos momentos la importante responsabilidad de cooperar para abordar los desafíos globales y promover la paz y la estabilidad a nivel mundial", con las guerra en Ucrania y Oriente Próximo como posibles puntos de la agenda.

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Según adelantó la Casa Blanca este sábado, la cita estará centrada en la no proliferación y la reducción de armas nucleares, un asunto sobre el que Trump ha sugerido que podría alcanzarse un nuevo acuerdo estratégico global tras la expiración en febrero de 2026 del tratado Nuevo START --último pacto bilateral vigente entre Washington y Moscú-- y en medio de la modernización del arsenal nuclear chino.