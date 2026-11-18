Guardar

El banco griego Eurobank ha suscrito un acuerdo de compraventa de acciones con Ivailo Dimitrov Mutafchiev y Tzeko Todorov Minev, fundadores de First Investment Bank (Fibank), para adquirir una participación del 65% en la entidad búlgara a cambio de aproximadamente 650 millones de euros, tras lo que lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto del capital social.

Tras el cierre de la transacción, que implica una valoración aproximada de 1.000 millones de euros por el 100% de Fibank, Eurobank lanzará una OPA conforme a la legislación búlgara para todas las acciones restantes de Fibank que aún no posea, incluyendo la participación aproximada del 18% en poder del Bulgarian Development Bank (BDB) que se ha comprometido de forma irrevocable a adherirse a la oferta obligatoria.

PUBLICIDAD

El importe total de la transacción se abonará íntegramente en efectivo y Eurobank tiene previsto financiarlo mediante una combinación de exceso de capital y una ampliación de capital de aproximadamente 750 millones de euros, sujeta a la autorización pertinente de una junta general extraordinaria de accionistas, que espera celebrar el próximo 9 de diciembre, y a una posterior decisión del consejo de administración sobre las condiciones de la ampliación.

Eurobank espera completar la adquisición del 65% de Fibank en la primera mitad de 2027 y prevé llevar a cabo la oferta obligatoria entre el segundo y tercer trimestre del próximo año con vistas a culminar la fusión de Fibank con Postbank, la entidad búlgara que el banco griego controla desde 2002, durante el cuarto trimestre de 2027.

PUBLICIDAD

El banco griego prevé que la adquisición genere sinergias de costes anuales recurrentes y totalmente escalonadas de más de 70 millones de euros después de impuestos, que se completarán en su totalidad para 2029.

"Con la fusión de Fibank y Postbank, nuestra ambición es crear la institución financiera líder de Bulgaria", ha indicado Fokion Karavias, consejero delegado de Eurobank.