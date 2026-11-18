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Quito, 18 nov (EFE).- El Gobierno ecuatoriano lanzó el plan 'Credicasa Migrantes', un crédito hipotecario de hasta 136.213,20 dólares exclusivo para connacionales que viven en el exterior, que estén afiliados de forma voluntaria a la Seguridad Social del país andino y que deseen comprar una vivienda en Ecuador.

El crédito hipotecario financia desde 65.000 dólares hasta 136.213,20 dólares para viviendas con una tasación de hasta 170.266,50 dólares.

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El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) aplica una tasa de interés anual del 7 % para vivienda nueva o de primer uso y del 7,5 % para vivienda usada.

El plazo máximo es de 25 años y el crédito no requiere garante ni codeudor, explicó este miércoles el BIESS en un comunicado.

Marco Acosta, gerente del BIESS, mencionó que hay 2,1 millones de migrantes ecuatorianos -con Estados Unidos y España como principales destinos-, de los cuales 28.156 están afiliados de forma voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de ellos solo 510 han podido acceder a un crédito hipotecario en el BIESS.

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Recalcó que entre los requisitos indispensables para acceder a las hipotecas figuran que los interesados tengan la afiliación voluntaria, que vivan en el exterior y que tengan 36 aportaciones acumuladas al IESS, con las trece últimas de forma consecutiva.

"El plan 'Credicasa Migrantes' se adapta a la realidad financiera de los ecuatorianos que viven fuera del país y reconoce las remesas como parte de los ingresos considerados en la evaluación crediticia", anotó el BIESS

Asimismo, facilita los trámites mediante un proceso de precalificación y acompañamiento completamente virtual y permite que los documentos sean suscritos por medio de un apoderado.

Con esta iniciativa, el Biess amplía las oportunidades de acceso a vivienda propia para los ecuatorianos residentes en el exterior, "cuya contribución es fundamental para el desarrollo económico del país", subrayó el BIESS.

A la vez, fortalece la oferta de programas de acceso a vivienda impulsados por el Gobierno Nacional, como el plan 'Credicasa', el 'Crédito Miti-Miti' y el bono 'Yapa Pa Tu Casa'. EFE