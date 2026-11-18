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Buenos Aires, 18 nov (EFE).- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, renovó su contrato de patrocinio para las competiciones de clubes de Conmebol desde 2027 hasta 2030, según lo anunció a través de un comunicado difundido este miércoles en Buenos Aires.

"A través del patrocinio de las principales competiciones de clubes de Sudamérica, MercadoLibre reafirma su apuesta por acompañar las pasiones que movilizan a la región y crear experiencias memorables para quienes las viven", aclaró la empresa en su comunicado.

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El vínculo se extiende al auspicio en las ediciones masculina y femenina de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa, así como también las competencias continentales de fútbol sala y fútbol playa.

El acuerdo entre ambas entidades comenzó en 2023 y no ha parado de ampliarse desde entonces.

El vicepresidente ejecutivo de MercadoLibre, Sean Summers, declaró: "Renovar nuestra alianza con Conmebol es una forma de celebrar esa identidad que compartimos y reafirmar nuestro orgullo por el talento latinoamericano", con la que comparten la convicción sobre el "poder de las pasiones para conectar a las personas".

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El director comercial de Conmebol, Juan Emilio Roa, aseguró que desde la autoridad máxima del fútbol continental consideran que "la continuidad de esta alianza refleja una afinidad natural entre ambas organizaciones" y da lugar a "seguir potenciando el alcance y la capacidad del fútbol sudamericano para conectar con millones de personas".

MercadoLibre, que opera en 18 países de América Latina, informó a principios de noviembre que obtuvo en el tercer trimestre del año un beneficio neto de 448 millones de dólares, lo que ha supuesto un alza interanual del 6,4 %, y sumó ingresos netos por 10.750 millones de dólares, con un aumento interanual del 45 %. EFE

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