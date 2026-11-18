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Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, reclamó este miércoles que las economías emergentes puedan participar en el desarrollo de nuevas tecnologías, como los semiconductores y la inteligencia artificial (IA), y pidió que los países más avanzados "compartan sus experiencias" e inversiones.

Durante un discurso ante la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad suroriental china de Shenzhen, Anwar defendió que la cooperación económica no se limite al aumento del comercio, sino que facilite también el acceso a mercados y nuevas oportunidades para los países en desarrollo.

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"Los países pequeños y las economías emergentes deben ser tratados con respeto, dignidad e igualdad", afirmó el mandatario, que consideró necesario adaptar el marco multilateral a las necesidades de estas naciones.

Anwar destacó la importancia que tiene para países exportadores como Malasia el acceso al mercado chino.

El primer ministro malasio también reivindicó el papel de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), cuya cumbre de líderes concluyó el martes en Manila, y defendió mantener relaciones económicas con China, Estados Unidos, Europa y otros socios sin aceptar "imposiciones".

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En su intervención, Anwar pidió asimismo a los empresarios que las inversiones contribuyan a fortalecer las industrias nacionales, desarrollar empresas locales y mejorar la formación de los trabajadores.

"El crecimiento y el desarrollo deben servir a las personas. No deben conducir a mayores desigualdades", sostuvo.

Su discurso siguió al pronunciado por Xi, quien instó a las economías de Asia-Pacífico a defender el libre comercio frente al proteccionismo y reforzar la cooperación regional en tecnología e innovación.

La cumbre empresarial reúne durante dos jornadas a más de 2.000 representantes políticos y empresariales de 34 economías, antes de la reunión de líderes de la APEC, que se extenderá hasta el jueves. EFE

(foto) (vídeo)