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Jerusalén, 18 nov (EFE).- Más de 18.000 personas vivían en la zona del centro de la Franja de Gaza donde el Ejército israelí lleva a cabo desde este miércoles una operación militar al oeste de la línea amarilla, según un análisis preliminar de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Unas 4.000 de ellas se alojaban en asentamientos de desplazados dentro de esa área, de unos 2,5 kilómetros cuadrados entre las localidades de Bureij y Nuseirat, en la gobernación de Deir al Balah, y desde primera hora se desplazaban hacia el oeste y el suroeste, según un comunicado de OCHA emitido el miércoles.

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La operación, que el Ejército israelí justifica por la presencia de infraestructuras que atribuye a Hamás, se produce en una zona que ya fue objeto de seis órdenes de desplazamiento israelíes entre diciembre de 2023 y junio de 2025, antes del alto el fuego.

Según una evaluación preliminar del grupo de coordinación de agua, saneamiento e higiene (WASH) de las organizaciones humanitarias en Gaza, a la que tuvo acceso EFE, en el área afectada funcionaban seis centros de atención primaria, uno de los cuales tuvo que ser evacuado y dejó de operar, al igual que una ambulancia.

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Cuatro organizaciones de protección están evacuando sus puntos de servicio, y en la zona y sus alrededores hay panaderías, cocinas, puntos de distribución de comida y de agua, y escuelas convertidas en refugios.

El grupo WASH alertó además de que por la zona pasan el colector principal de aguas residuales, que transporta unos 23.000 metros cúbicos diarios de seis municipios del centro de Gaza, y el principal colector de aguas pluviales, que podrían desbordarse si resultan dañados u obstruidos durante la operación.

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"Quienes huyan deben poder regresar en cuanto las circunstancias lo permitan, y, se vayan o se queden, todos los civiles deben estar protegidos y poder recibir la ayuda humanitaria que necesitan", señaló OCHA, que recordó que así lo exige el derecho internacional humanitario.

Alrededor de 400 gazatíes se vieron forzados a huir este miércoles por la incursión, según constató EFE, mientras que la Defensa Civil de Gaza alertó de que cerca de 5.000 desplazados de seis centros de acogida viven "en un estado de pánico" y que muchas familias pasarán la noche en la calle.

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El coordinador humanitario de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado, Ramiz Alakbarov, reclamó este miércoles en rueda de prensa fondos urgentes ante el invierno en Gaza, la entrada de suministros esenciales y el acceso de los civiles a zonas seguras que actualmente están restringidas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 11 de octubre de 2025, han muerto 1.658 palestinos y 6.000 han resultado heridos, mientras que se han recuperado de entre los escombros otros 850 cuerpos, lo que eleva a 74.710 los muertos y a 176.131 los heridos desde el inicio de la guerra, según el ministerio. EFE

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