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El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha constatado que el programa de enriquecimiento de uranio de Corea del Norte continúa progresando con la expansión en septiembre de su importante centro nuclear de Yongbyon, origen del material empleado en las pruebas de armas nucleares del país.

En una comparecencia ante la junta de gobierno del OIEA, Grossi ha informado de que, desde mediados de septiembre de 2026, se ha estado construyendo una nueva ampliación de la instalación de enriquecimiento de uranio original, cuya parte externa ha sido terminada a finales de octubre de este año.

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La agencia, además, ha observado indicios de que el reactor principal continúa funcionando en su séptimo ciclo de irradiación y de que, tras un período de parada, el reactor adicional de agua ligera de Yongbyon ha estado funcionando desde finales de abril de 2026.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, destacó la semana pasada que la posesión de armas nucleares representaba "la garantía más fuerte" de la soberanía de Corea del Norte, y rechazó sin miramientos las peticiones del G7 para que Pyongyang desmantele su programa.

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Es probable que el desarme del arsenal mundial de armas nucleares sea un tema en la reunión cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin el jueves en Shenzhen, a petición de Trump, que tampoco ha descartado la posibilidad de reunirse estos días con el líder norcoreano, Kim Jong Un.