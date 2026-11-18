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Berlín, 18 nov (EFE).- La ministra de Familia alemana, Karin Prien, lanzó este miércoles una campaña contra la violencia sexual en internet, a través de la cual se quiere sensibilizar a los adultos sobre los peligros que acechan a los niños en la red e instarlos a que los acompañen y los protejan en el espacio digital.

"Las cifras muestran de manera aplastante lo real y cotidiana que es la violencia sexual para niños y jóvenes en la red. Todo niño tiene el derecho de moverse con seguridad en la red y de ser protegido de ataques. Para ello necesitan nuestra atención y los padres nuestro apoyo", dijo Prien en la presentación de la campaña, cuyo lema es "No esquives tu responsabilidad".

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"Los padres quieren proteger a sus hijos, pero con frecuencia se sienten desconcertados ante los peligros en el ámbito digital. Queremos darles respaldo y orientación para que permanezcan en diálogo con sus hijos y en casos de sospecha solicitar ayuda", agregó.

Según cifras del ministerio, más de un cuarto de los niños y jóvenes en Alemania ha sido interpelados en la red por adultos con intenciones sexuales.

Uno de cada diez jóvenes se ve confrontado con imágenes de personas desnudas y al mismo porcentaje de personas de 16 años se la ha pedido por parte de adultos que se desnude ante la cámara.

Algunos además tienen que ver cómo imágenes desnudas de ellos mismos, creadas con Inteligencia Artificial, son difundidas a través de la red.

Prien recordó que el 14 de octubre pasado el Gobierno aprobó unas líneas maestras, basadas en las recomendaciones de un grupo de expertos, para hacer frente al abuso de menores en la red.

Una encuesta realizada por instituto demoscópico Civey por encargo de su ministerio mostró que un 57 % de los padres nunca ha oído hablar del llamado "grooming" o ciberacaso, como se conoce la aproximación de un adulto a un menor a través de internet con el fin de manipularlo sexualmente.

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Un 58 % no sabe que el envío de imágenes sexuales no deseadas constituye un delito.

"El problema de la violencia sexual digital contra menores es mayor que lo que se imaginan la mayoría de los adultos", dijo por su parte la comisionada del Gobierno contra los abusos de menores, Kerstin Klaus.EFE