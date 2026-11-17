Para sorpresa de propios y extraños porque parecían la viva imagen de la felicidad, Alba Díaz y el cantante Marcos Terrones anunciaban el pasado 5 de noviembre a través de un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales su ruptura después de más de tres años de relación. "Hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Hemos tenido una relación preciosa. Hemos sido muy felices, nos hemos querido y cuidado muchísimo y hemos tenido la suerte de acompañarnos mientras crecíamos y nos convertíamos en las personas que somos hoy. Y qué bonito haber podido compartir una parte tan importante de nuestras vidas", expresaban, revelando los motivos de su separación para evitar especulaciones: "La vida cambia y nosotros también. Y a veces, aunque el amor siga estando ahí, toca aceptar que nuestros caminos ya no van en la misma dirección. Y qué difícil es tomar una decisión así cuando hay tanto cariño y tanta historia detrás" se sinceraban.
Una triste noticia que la influencer comunicaba durante un viaje a Argentina con su madre, Vicky Martín Berrocal, donde sufría un susto de salud al verse obligada a pasar por el hospital a causa de uno fuertes dolores abdominales que afortunadamente se quedaban en una gastrointeritis aguda tras la que, completamente recuperada y de represo a España, ha reaparecido en el evento con la que la marca Kerastase ha presentado su Society Party bajo el lema 'Parissian Night Glam'.
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Una cita en la que Alba ha roto su silencio sobre su ruptura, reafirmándose en que el cariño y el respeto permanecen inalterables entre ella y Marcos a pesar de su dolorosa decisión: "Estoy muy bien, ya sabéis, habéis vivido la relación mucho y yo soy muy, y la he mostrado un montón también, y creo que se ve que nada podía salir mal, aunque nuestros caminos se hayan... Ha sido un final... Fijate porque la gente que me habla de esto me dice 'qué fuerte y qué ejemplo también', porque es como debería acabar todo. Con mucho amor y mucho cariño".
"Siempre con el cariño que me tratáis os quiero tratar, y esto es algo que igual que lo he contado, igual que siempre os he dicho lo bien que ha ido todo, pues me gusta y creo que hay que ser buena gente y hay que decirlo y hay que pararse porque admiro muchísimo vuestro trabajo y yo os agradezco siempre el cariño" ha añadido agradeciendo a la prensa cómo ha tratado su ruptura.
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Y, como ha confesado, tras su ruptura su relación con Marcos sigue siendo "maravillosa. Un sueño, un sueño haberlo hecho así de bonito y nos admiro muchísimo, de verdad".