Netanyahu y Eisenkot mantendrán hoy una reunión sobre "asuntos diplomáticos y de seguridad" en Israel

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El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, y el encargado de intentar ensamblar el nuevo Ejecutivo, Gadi Eisenkot, mantendrán este jueves una reunión sobre "asuntos diplomáticos y de seguridad", después de que el opositor reclamara a las autoridades que no emprendan "maniobras peligrosas", en el contexto del conflicto en Oriente Próximo.

Netanyahu y Eisenkot han señalado en un breve conjunto que la reunión tendrá lugar en la oficina del primer ministro en Jerusalén, antes de agregar que en la misma estará presente el secretario de Netanyahu para asuntos militares, Guy Markizeno, sin más detalles al respecto.

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Eisenkot envió horas antes una misiva a Netanyahu en la que le exige la máxima "cautela y responsabilidad" y le advierte contra la adopción de decisiones de seguridad o el despliegue de las Fuerzas Armadas impulsados por "intereses ajenos" o políticos en pleno proceso de transición tras las últimas elecciones, en las que el bloque del líder del Likud perdió la mayoría parlamentaria.

Tras ello, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha subrayado que el actual Gobierno, en funciones tras las elecciones legislativas del 27 de octubre --en las que el bloque del Likud de Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria--, no necesita permiso de los partidos opositores para llevar a cabo operaciones militares en Oriente Próximo.

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