Desmantelan la infraestructura de Gootloader, CastleRAT y StealC e identifican más de 6 millones de credenciales robadas

12/11/2026 Logotipo de Gootloader en la pantalla de un ordenador POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EUROPOL

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Una operación internacional apoyada por Europol ha permitido desmantelado la infraestructura detrás de los 'malware' Gootloader, CastleRAT y StealC e identificar más de 6 millones de credenciales de víctimas.

Las redes de distribución de 'malware' han sido el último objetivo de la Operación Endgame, una acción internacional en la que han participado las autoridades de Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Alemania, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos junto con Europol y Eurojust.

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La coordinación entre ellas ha permitido incautar 235 servidores y 257 dominios pertenecientes a la infraestructura que controlaban los cibercriminales detrás de Gootloader, CastleRAT y StealC, tres herramientas maliciosas que comercializaban bajo un modelo de ciberdelincuencia como servicio, como ha informado Europol en un comunicado.

Gootloader se utilizaban para abrir la puerta a otros 'malware' en los equipos infectados, a los que llegaba a través de páginas web legítimas, especialmente creadas con WordPress, que posicionaba en lugares destacados en los buscadores para promocionar documentos legales falsos.

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Por su parte, CastleRAT es un troyano de acceso remoto que daba acceso y control total a los equipos infectados, que los cibercriminales dirigieron principalmente a redes empresariales para desencadenar un ataque de tipo 'ransomware', que cifra los datos, para exigir un pago.

El tercer 'malware', StealC, es un programa espía diseñado para robar de información y descargar herramientas adicionales. Su principal objetivo eran las credenciales de servicios digitales, como las bancarias y de identidad digital, y cualquier que la victima tuviera guardada en su navegador.

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Con estas tres herramientas, los ciberdelincuentes llegaron a conseguir 6,4 millones de credenciales de victimas, que vendían a otros actores maliciosos para su uso en ciberataques.