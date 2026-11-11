Agencias

El argentino Lo Celso vuelve a la convocatoria

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Sevilla, 11 nov (EFE).- El centrocampista internacional argentino Giovani Lo Celso es la principal novedad de la convocatoria del Betis para el partido de este jueves de Copa del Rey ante el Navalcarnero después de haberse quedado fuera de la lista para el duelo liguero ante el Elche por decisión del técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini.

Ya Pellegrini explicó en la previa del duelo copero que con Lo Celso no había "pasado nada", sólo que su labor era "elegir cada semana" y que había otros compañeros más idóneos para el Martínez Valero "y no pasa de ser eso".

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Con las ausencias de nueve internacionales, del colombiano Cucho Hernández, lesionado, y el uruguayo Facundo Bernal, sancionado, la convocatoria bética es la formada por Diego Conde, Yan; Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Fran García, Valentín Gómez, Junior Firpo; Fornals, Iker Losada, Rodrigo Marina, Rica, Borja Alonso, Corralejo, Postigo, Isco, Dani Ceballos; Lo Celso, Antony, Riquelme, Aitor Ruibal y Morante. EFE

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