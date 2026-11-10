El Gobierno iraní avisa de posibles cortes de gas por un déficit agravado por la guerra

Guardar

Teherán, 10 nov (EFE).- El Gobierno iraní alertó este martes de que varias ciudades podrían sufrir cortes de gas durante el invierno debido a un déficit previsto de 430 millones de metros cúbicos diarios, agravado por los ataques contra instalaciones gasísticas durante la guerra iniciada el 28 de febrero.

“Si el consumo en Teherán aumenta existe la posibilidad de que el suministro de gas en la capital también se vea afectado por restricciones y cortes, al igual que en otras partes del país”, afirmó la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohayerani, en una rueda de prensa, según informó la agencia IRNA.

PUBLICIDAD

La funcionaria explicó que las caídas de presión o los cortes son más probables en las provincias del norte y noreste del país y dijo que el déficit de gas de unos 300 millones de metros cúbicos en años anteriores se ha disparado a 430 millones de metros cúbicos por los ataques sufridos durante la guerra.

Mohayerani dijo que "todos debemos ahorrar gas conjuntamente para poder superar esta situación" en un país que alberga las segundas mayores reservas de gas natural del mundo.

“Mantener la estabilidad de la red de gas es de enorme importancia para nosotros”, indicó la portavoz y explicó que cuando se interrumpe el suministro de gas restablecerlo es un proceso que requiere mucho tiempo.

El 18 de marzo, Israel lanzó ataques contra las instalaciones de Pars Sur, la parte iraní del yacimiento compartido con Catar que alberga las mayores reservas de gas del planeta, que dañaron cuatro plantas de procesamiento.

Irán ya ha sufrido en los últimos años escasez de gas, que el invierno pasado obligó a cerrar colegios y oficinas públicas para reducir el consumo energético.

La falta de gas también afectó a las centrales termoeléctricas y provocó apagones programados durante semanas en Teherán y otras ciudades.

Según expertos, la falta de inversión, el envejecimiento de las infraestructuras y el elevado consumo favorecido por los subsidios han agravado el déficit energético, al que se suman las sanciones estadounidenses, mientras que el uso de fuelóleo pesado (mazut) en las centrales para compensar la escasez de gas aumenta la contaminación atmosférica, que causa unas 50.000 muertes anuales en Irán, según el Ministerio de Salud. EFE

PUBLICIDAD