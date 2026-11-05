Investigadoras reclaman una política científica con financiación suficiente e igualdad entre mujeres y hombres

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La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) han reclamado, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una política científica con financiación suficiente y garantía de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

De este modo, las investigadoras proponen a las formaciones políticas que incorporen a sus programas compromisos verificables para fortalecer el sistema español de ciencia, tecnología e innovación; mejorar la universidad, las instituciones de investigación y todo el ecosistema de I+D+i; garantizar la igualdad de oportunidades en todas las etapas de la carrera científica y tecnológica, así como el liderazgo de las mujeres en toda la cadena de valor de la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación y el emprendimiento

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En este contexto, destacan que la inversión pública sostenida en I+D+i y el estímulo a la inversión privada "favorecen la capacidad productiva, la autonomía tecnológica, la calidad del empleo y la respuesta pública a problemas sociales y abre oportunidades de formación y desarrollo profesional a la juventud".

Sin embargo, advierten de que los últimos datos disponibles, que corresponden a 2024, muestran que España dedicó a I+D tan sólo el 1,50% del PIB. Desde AMIT creen que "esta cifra, que muestra un esfuerzo creciente pero aún insuficiente, aconseja sostener un impulso inversor de largo plazo".

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En este sentido, la asociación señala que la igualdad de género en el reparto de la inversión "no es una mera anécdota, ni una demanda colateral, como no lo es la exigencia de previsiones que aseguren la igualdad, sin sesgos, en el acceso y promoción del empleo en el sector universitario, de la investigación y de la innovación".

Asimismo, recuerda que el informe Científicas en cifras 2025 constata que las mujeres representaban el 27% de las cátedras universitarias en 2022-2023 y que, en las ayudas de I+D examinadas para 2022, su tasa de éxito fue 4,5 puntos menor que la de los hombres.

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A este diagnóstico se suman los resultados del informe Mujeres e Innovación 2026, "que muestran que las desigualdades persisten", ya que, en 2024, las mujeres representan únicamente alrededor del 29% del personal interno dedicado a actividades innovadoras en las empresas y su presencia disminuye en actividades de transferencia y en el liderazgo de proyectos.

Para la asociación, "los avances normativos y organizativos no han eliminado de manera suficiente las barreras en promoción, financiación y liderazgo, aunque se hayan producido mejoras".

"España debe mantener y desarrollar su compromiso con la igualdad, también como parte de su contribución al Espacio Europeo de Investigación; consolidar las políticas que muestran su éxito en materia científica y no revertir o anular herramientas que se han mostrado útiles tanto desde el punto de vista del avance científico, como desde la perspectiva de la promoción de la igualdad real y efectiva entre el personal científico y académico", concluye AMIT.

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