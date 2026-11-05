Escenas de dolor en el último adiós al futbolista Jesús de Miguel en su pueblo, Navahermosa

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La tragedia ha vuelto a cebarse con el mundo del fútbol y el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, fallecía a las 8.00 horas de este miércoles 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de la isla canaria a los 30 años horas después de sufrir una parada cardiorrespiratoria a causa de un fuerte rodillazo del portero del Andorra, Jesús Owono, en un dramático lance del juego.

Y ha sido este viernes cuando la localidad natal de sus padres, Navahermosa (Toledo), ha acogido su emocionante y desgarrador último adiós. Destrozados, la pareja del jugador, María -con la que se había convertido en padre hace apenas año y medio de una niña, Carla-; sus progenitores y el resto de su familia, han recibido el cariño tanto del pueblo al completo como de cientos de personas que se han acercado hasta el lugar para despedir a Jesús entre lágrimas y un dolor indescriptible.

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Además de la plantilla al completo del Tenerife -desolados por haber perdido a un compañero y a un amigo en estas condiciones tan terribles-, su entrenador y el presidente del equipo, Felipe Miñambres, hasta Navahermosa se han desplazado diferentes personalidades del mundo del fútbol para acompañar a sus seres queridos en este durísimo trance. El seleccionador español, Luis de la Fuente; el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el máximo accionista del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín; Emilio Butragueño; Aitor Karanka; Rubén de la Red, o Luis Miguel Ramis entre otros.

Tras velar sus restos mortales en el tanatorio del pueblo -donde su padre no ha podido evitar derrumbarse al abrazar desconsolado a un amigo-, sus familiares, compañeros y amigos han encabezado el cortejo siguiendo al coche fúnebre repleto de coronas de flores hasta la iglesia de Navahermosa, donde se ha ofrecido una misa funeral en su memoria antes de ser enterrado en el cementerio de la localidad en la que pasó tantos veranos y a la que volvía siempre que podía.

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