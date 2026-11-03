China pide a sectores ganadero, agrícola y energético prepararse ante fenómeno de El Niño

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Pekín, 3 nov (EFE).- China advirtió este martes de que el fenómeno de El Niño, que ya afecta a países de Suramérica, tendrá un "impacto significativo" en su clima este invierno y la próxima primavera, por lo que pidió reforzar las medidas de protección a los sectores agrícola, ganadero y energético.

La subdirectora del Centro Nacional del Clima, Gao Rong, señaló hoy en rueda de prensa que este episodio se había convertido en octubre en "el más intenso jamás registrado" y que se espera que alcance su punto máximo a finales de otoño, informó el diario China Daily.

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También indicó que es probable que durante el invierno sucedan "bruscos cambios de temperatura" y que, a pesar de las perspectivas muestran temperaturas más cálidas que la media estacional, habrá olas de frío "con una frecuencia algo mayor a la habitual".

El norte de China afronta un riesgo elevado de descensos bruscos de temperatura y fuertes nevadas, mientras que las regiones del sur del país podrían registrar episodios más frecuentes de bajas temperaturas, lluvia, nieve y lluvia helada.

Gao instó a los productores agrícolas y ganaderos a reforzar las medidas de protección de las instalaciones y el ganado frente al frío y los fuertes vientos, y a las autoridades de transporte, energía y electricidad a preparar planes de respuesta de emergencia ante desastres relacionados con bajas temperaturas, lluvia y nieve.

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El actual episodio del fenómeno climático de El Niño ha comenzado ya a golpear a Ecuador y Perú con las primeras lluvias torrenciales, que se volvieron más extensas este domingo y provocaron inundaciones en ciudades de ambos países.

En Bolivia llevó a que el presidente Rodrigo Paz declarase este sábado la "emergencia nacional" para habilitar recursos "económicos y humanos" para hacer frente a un fenómeno que tendrá "golpes muy duros" con sequía e inundaciones.

El Niño consiste en un calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial y el debilitamiento de los vientos alisios, lo que se manifiesta con alteraciones en la atmósfera que ocasionan sequías o fuertes lluvias seguidas de inundaciones.

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El actual episodio ha sido pronosticado por las Naciones Unidas como un caso "sin precedentes", con posibilidades de ser más intenso que los vividos en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017, debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical se encuentra a unos 5 grados centígrados por encima de sus valores promedio para esta época del año. EFE