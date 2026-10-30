La infanta Elena despliega una bandera de España en su balcón en señal de duelo por el fatídico accidente ferroviario

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"Consternada", con "muchos nervios" y sin poder contener la emoción, la infanta Elena tomaba la palabra este jueves ante las cámaras de Europa Press para pronunciarse muy afectada por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que hasta el momento ha dejado 69 víctimas mortales, decenas de heridos y a todo el país conmocionado y con el corazón en un puño por lo sucedido y las vidas que se truncaron para siempre con la fatídica colisión de un AVE y un Iryo que viajaban de Madrid a Sevilla el 28 de octubre a las 8.54 horas.

"Solo quiero tener el cariño para toda la gente que ha perdido a sus seres queridos y estar ahí. Y la enhorabuena a todos los servicios de emergencia, a todos los agentes de seguridad y a todo el mundo" por su incansable trabajo en las labores de rescate, expresaba al borde de las lágrimas, reconociendo que tanto ella como el resto de la Familia Real están "bastante consternados" tras al terrible accidente ferroviario.

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Además, la hermana del Rey Felipe VI ha querido tener un gesto público y sumarse al luto oficial decretado en nuestro país tras el choque de trenes y ha desplegado una bandera de España en el balcón de su casa para sumarse a la unión del pueblo en estos durísimos momentos y reafirmar su solidaridad hacia las víctimas y sus seres queridos.