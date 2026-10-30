Al menos un muerto en Kiev luego de un nuevo ataque ruso con misiles balísticos

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Kiev, 30 oct (EFE).- Al menos una persona murió en la noche del jueves en Kiev luego de un nuevo ataque de Rusia a la ciudad con misiles balísticos, según informó la Administración Militar ucraniana en su cuenta de Telegram.

Este ataque letal ruso fue dirigido contra el distrito de Dnipró, donde fue alcanzado un complejo residencial.

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La Fuerza Aérea también informó de otros ataques con misiles y drones llevados a cabo por Rusia durante la noche y la madrugada del viernes contra la capital y contra otras regiones de Ucrania.

En la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava, Ucrania central, fue golpeada una infraestructura industrial.

Y en la región de Dnipropetrovsk (centro-este) las autoridades informaron de la caída del suministro eléctrico que afecta a unos 350.000 abonados debido a ataques rusos al sistema energético. EFE