Jueves, 29 de octubre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 29 oct (EFE).-

Jerusalén.- Los partidos se asoman a un panorama de negociaciones incierto para formar Gobierno tras las elecciones generales, en las que ni el bloque encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu ni el de Gadi Eisenkot alcanzan mayoría suficiente para gobernar.

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Caracas.- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado ofrece una rueda de prensa cuatro días después de regresar al país para presionar por unas elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición.

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Washington-. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve en poco más de una semana a Carolina del Sur para hacer campaña por los candidatos republicanos a cinco días de las elecciones de medio mandato.

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Jersón (Ucrania).- Miles de residentes de la ciudad ucraniana de Jersón disfrutan de las primeras horas en años sin el riesgo de ataques rusos constantes en el marco del alto el fuego para permitir el acceso de ayuda humanitaria a la localidad de Oleshki, tomada por los rusos, mientras comienzan los preparativos para evacuar de allí a los civiles.

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Seúl.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Seúl con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, para reforzar la cooperación bilateral en áreas como los semiconductores y la inteligencia artificial (IA), sí como la defensa y la industria armamentística.

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Sao Paulo.- El apellido Bolsonaro se volvió habitual en los expedientes de varios procedimientos judiciales en Brasil. Tanto el expresidente Jair Bolsonaro, como sus cuatro hijos varones -Flávio, Carlos, Eduardo y Jair Renan-, fueron objeto de investigaciones, enjuiciamientos o condenas acusados de golpismo, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal o coacciones.

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San Salvador.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llega este jueves a El Salvador donde tiene previsto, entre otras actividades, visitar la megacárcel Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la lucha contra las pandillas, y reunirse con su homólogo, Nayib Bukele.

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Ginebra.- A iniciativa de una organización de la sociedad civil, de Suiza y Países Bajos, se lanza el Código Tribal Yemení para la Protección de los Civiles, en un acto que tendrá lugar en la sede de la ONU en Ginebra, en presencia de un grupo de líderes tribales yemeníes.

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Montevideo.- Recientemente elegido para continuar siendo presidente del Frente Amplio uruguayo, Fernando Pereira habla con EFE sobre los desafíos de esa fuerza política de cara a las elecciones de 2029 y sobre la situación de la izquierda latinoamericana tras las elecciones en Brasil.

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Bangkok.- Gobiernos de varios países asiáticos han trasladado sus condolencias a España, al tiempo que aseguran estar buscando información sobre sus ciudadanos afectados en el incidente de trenes, cuyas causas todavía se están investigando.

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París .- El desastre ferroviario en España domina la prensa nacional francesa esta mañana. «Conmoción y horror », titula La Croix , tras la colisión de dos trenes que dejó al menos 68 muertos en la región de Castilla-La Mancha. Libération habla de una «España herida» y cuestiona la seguridad de las líneas de alta velocidad, mientras que Le Figaro repasa las numerosas incógnitas que rodean las circunstancias de la tragedia.

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Ciudad de Panamá.- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, se encuentra este jueves en Panamá para reunirse con su homólogo, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, con los que abordará entre otros temas la protección de las vías de navegación internacionales.

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Lima.- Las autoridades peruanas presentan los avances en los trabajos de adecuación de la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, donde se celebrará la santa misa con la que León XIV culminará su primera gira por América Latina, en la que recorrerá Uruguay, Argentina y Perú.

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Roma.- El papa León XIV recibe en audiencia en el Vaticano a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Al término de la audiencia, Laura Fernández ofrecerá unas declaraciones a los medios.

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Fráncfort.- El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente los tipos de interés en el 2,5 % en un momento en el que la rentabilidad de la deuda soberana de Francia a diez años ha superado el 5 % y el país afronta actos de violencia y fuertes protestas sociales en las calles de muchas de sus ciudades.

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Moscú.- Continúa en Moscú la tercera cumbre Rusia-África.

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Oberlausitz (Alemania).- Los ministerios del Interior y Defensa organizan en el campo de maniobras militares de Oberlausitz, en el este de Alemania, el ejercicio nacional "Mutuality/Reciprocity 2026" (MURE26) en el que los participantes pondrán a prueba la comunicación digital entre organismos y autoridades durante operaciones de emergencia ante grandes catástrofes y situaciones de crisis.

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Zaña (Perú).- Una línea paralela separada por varios siglos se dibuja entre la vida y obra de Santo Toribio de Mogrovejo y de León XIV, dos misioneros que recorrieron pueblo a pueblo el norte de Perú y cuyos caminos convergerán en apenas unas semanas, cuando el papa, que siente gran devoción por Santo Toribio, visite Zaña, localidad peruana donde murió el santo español.

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Miami (EE.UU.).- Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk salen al exterior de la Estación Espacial Internacional para instalar un panel solar desplegable con la ayuda de los ingenieros de vuelo Jessica Watkins y Luke Delaney, quienes les asistirán desde el interior del laboratorio orbital manejando el brazo robótico.

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Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, participa en la firma del decreto oficial del Día de la Biblia en una de las mayores iglesias evangélicas del país.

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Bogotá.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) da a conocer una importante decisión relacionada con el Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante el conflicto armado.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El Centro de Ciencias de California (CSC, en inglés), transformará su legado espacial con la apertura del Centro Espacial Samuel Oschin el próximo 13 de noviembre, cuya pieza central será el transbordador espacial Endeavour, de 20 pisos de altura, expuesto en posición vertical de despegue.

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Lucca (Italia).- El dibujante japonés Go Nagai, creador del emblemático robot 'Mazinger Z', desata una oleada de nostalgia intergeneracional en el festival Lucca casi medio siglo después de su primera visita, recibido por una multitud entregada a los iconos del anime clásico.

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Ciudad de México.- El periodista Luis Brito y el productor ejecutivo de HBO Max, Esteban Vidal, hablan con EFE sobre la serie documental ‘Poeta Caníbal’, que habla sobre el caso de José Luis Calva Zepeda, conocido como ‘El Caníbal de la Guerrero’, un asesino serial y feminicida cuyos crímenes conmocionaron a México en el 2007.

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Río de Janeiro.- El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, divulga la lista de convocados para los partidos amistosos que Brasil disputará con Singapur el 14 de noviembre y con Japón el 17 de noviembre, ambos en el Estadio Nacional de Singapur.

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Miami (EE.UU.).- El Museo de Arte Pérez de Miami (PAMM) abre a partir de este jueves una exposición con casi un centenar de obras de Pablo Picasso, Paul Klee, Henri Matisse, Alberto Giacometti, Paul Cézanne y Georges Braque, entre otros artistas, procedentes del Museo Berggruen de Berlín y de la colección de la familia Berggruen.

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cdp/alm/EFE

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