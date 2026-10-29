EEUU expulsa a un diplomático cubano tras el altercado verbal en la Asamblea General de Naciones Unidas

18/02/2025 Banderas de Cuba en un acto en La Habana POLITICA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE CUBA

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Las autoridades de Estados Unidos han anunciado la expulsión del país de un diplomático de Cuba tras el altercado verbal registrado el martes en la Asamblea General de Naciones Unidas entre el representante estadounidense, Mike Waltz, y el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en el contexto del aumento de las tensiones bilaterales durante los últimos meses.

El propio Waltz ha recalcado que el secretario de Estado, Marco Rubio, "ha firmado ya los papeles para expulsar al diplomático cubano", al que ha identificado como "secretario primero de su delegación". "Se va. Estará en un avión hacia La Habana en las próximas 24 horas", ha resaltado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

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Así, ha acusado al diplomático de empujar e intentar "agredir" a un diplomático estadounidense, mientras que un portavoz del Departamento de Estado ha indicado en declaraciones a la cadena CNN que Washington "ha dejado claro a la misión cubana que esta persona no es bienvenida en Estados Unidos", sin que La Habana se haya pronunciado oficialmente sobre la decisión.

El incidente estalló cuando Rodríguez interrumpió lo que después describió en redes sociales como un discurso "ofensivo" del representante estadounidense, que llegó a exhibir una imagen en blanco y negro del líder cubano Fidel Castro con un valioso reloj Rolex en su muñeca. El jefe de la diplomacia cubana llegó a acercarse al podio, en pleno cruce de acusaciones entre ambos.

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Posteriormente, Waltz compartió un vídeo en redes sociales en el que se podía ver a un diplomático cubano apartando de un manotazo el brazo de un diplomático estadounidense que le estaba grabando con un teléfono móvil, tras lo que la misión cubana en la ONU envió una carta al secretario general del organismo, António Guterres, para denunciar que esta persona invadió el espacio personal de su delegado para grabar vídeos con el objetivo de dañar la reputación de La Habana.

En este contexto, Rodríguez acusó el miércoles a Estados Unidos de "reforzar" su "agresión" contra la isla y llevarla al "extremo" para "apoderarse" de la isla y "controlar su economía". Asimismo, denunció que el bloqueo a la entrega de combustible que desde inicios de año "amenaza la vida de los cubanos e intenta destruir a un Estado soberano por la vía de la asfixia económica".

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Washington impuso en enero un bloqueo petrolero a la isla, amenazando con sanciones y aranceles a cualquier país que entregue energía a Cuba, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.