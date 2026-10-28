Sibiga: No podemos perder tiempo en debates sobre quién en Europa debe dialogar con Rusia

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Helsinki, 28 oct (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, admitió hoy que la llamada telefónica de dos líderes nórdicos la víspera con el presidente ruso, Vladímir Putin, podría quizás haber sido coordinada mejor ante las críticas de algunas capitales, pero sostuvo que Ucrania no puede perder tiempo en debates "interminables" sobre quién debe representar la voz de Europa.

"Ucrania quiere poner fin a esta guerra. Intentamos aprovechar cualquier oportunidad. Por eso damos la bienvenida a esta conversación. Consideramos esta conversación como un paso adelante en nuestros esfuerzos de paz", dijo Sibiga este miércoles en el pleno del Consejo Nórdico que se celebra hasta mañana en Helsinki.

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La llamada del presidente finlandés, Alexander Stubb, y del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, a Putin el martes "fue coordinada con nosotros", reiteró el jefe de la diplomacia ucraniana, de manera que los dos mandatarios pudieron transmitir al jefe del Kremlin la "visión y las señales" del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Sibiga sostuvo que cabe esperar "la continuación de este tipo de conversaciones" de líderes europeos con Putin, aunque admitió que se podría mejorar la coordinación, dadas las críticas y el escepticismo de algunos mandatarios, especialmente los de Dinamarca y Suecia, que no entendían qué se pretendía conseguir con la llamada ante un presiente ruso que no muestra señales de cambiar su actitud belicista.

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"Probablemente sí, necesitamos una mejor coordinación, es verdad. Pero verán, el tiempo es limitado y en Ucrania tenemos otra concepción del tiempo. No tenemos tiempo", sostuvo el ministro.

"Necesitamos acelerar nuestros esfuerzos de paz y, una vez más, necesitamos definir el nuevo papel de Europa. No necesitamos debates interminables sobre quién representará (a la Unión Europea): grupos ad hoc o exlíderes. Necesitamos una política de una sola voz. Por eso esta conversación telefónica fue realmente importante y la agradecemos", explicó Sibiga.

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Los dos líderes nórdicos dejaron el martes claro que no son mediadores y que no hablan en nombre de toda Europa, sino que han hablado como mandatarios de países con frontera con Rusia.

Este miércoles Støre recalcó a la cadena NRK que EE.UU. no debería ser la única voz en las conversaciones con Rusia.

Explicó que en la llamada, que en lugar de los 20 minutos inicialmente previstos duró 90 y de la que posteriormente él y Stubb informaron a Zelenski y a socios europeos "clave", incluidos los nórdicos, transmitieron a Putin el mensaje de que debe dejar de atacar la infraestructura energética ucraniana, permitir el transporte de grano y avanzar en los intercambios de prisioneros.

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Støre admitió que no cree que Putin "vaya a cambiar de opinión" con respecto a una tregua amplia, pero al menos ha tenido que escuchar un mensaje "muy claro".

El primer ministro noruego afirmó ante las críticas que percibe "un amplio respaldo en el sentido de que esto era lo correcto, pero no hemos pedido a los países de la Unión Europea (UE) que voten al respecto, porque sabemos que existen diferentes puntos de vista". EFE

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