Rocío Muñoz revela la reacción de Omar Montes al ver por primera vez a su supuesto hijo

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No ha habido acuerdo en el acto de conciliación que se ha celebrado este martes en los juzgados y Omar Montes y Rocío Muñoz irán a juicio por la querella que el cantante ha interpuesto contra la que asegura que es la madre de su hijo por un delito de injurias, calumnias, y vulneración de derecho al honor por las declaraciones que ha hecho sobre él desde que saltó a la fama por su embarazo, y por las que solicita una indemnización de 500.000 euros por el daño causado a su imagen pública con sus duras acusaciones.

Mientras el de Pan Bendito se ha mostrado visiblemente nervioso tras su tenso reencuentro y se ha limitado a repetir una y otra vez que Rocío se lo ha inventado todo y va a conseguir que le lleven preso, la empresaria ha revelado cómo ha sido la reacción de Omar al ver por primera vez a su presunto hijo, advirtiendo con firmeza que tiene pruebas y piensa ir a por todas en el juicio en el que volverán a verse las caras.

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"No hemos llegado a un acuerdo pero yo no iba a conciliar de todas formas. Yo voy con mi verdad y voy con todo, y con ganas del juicio porque la demanda que ha puesto tiene muchas cositas que carecen de sentido y eso es una baza muy buena para mí de cara al juicio. Así que vamos para adelante. Y yo sigo con mi demanda de 2 millones" ha expresado rotunda, anunciando que después de este asalto judicial llegará el de la paternidad, ya que "en breve" va a demandar al cantante para que se someta a las pruebas de ADN y demostrar que es el padre de su pequeño.

Sobre su reencuentro, Rocío ha contado que "nada. Yo he estado con mi bebé que ha estado súper bueno y sonriente, y él no ha hecho el amago de verlo, pero no lo esperaba tampoco". Y reconociendo que ni siquiera se han saludado, ha dejado claro que en el caso de que Omar se hubiese acercado al niño tampoco se lo hubiese permitido: "Yo con este señor no tengo nada ya. No he sentido nada, es como una persona que cruza por ahí" ha expresado. "Yo ya he cerrado las puertas" ha sentenciado sobre una posible relación cordial en un futuro.

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"No se me ha movido nada al verlo porque es que totalmente rechazo hacia esa persona" ha confesado, reconociendo que si el día de mañana su hijo quiere tener relación con su padre "yo le contaré todo tal y como ha pasado y lo verá. Y él será libre para tomar su decisión y yo le apoyaré lo que él necesite, y lo que quiera".

Y aunque admite que ya no tiene tanto miedo a que le pueda pasar algo a su bebé, ha desvelado que por el momento va a seguir llevando escolta por la seguridad de su bebé. "Eso no va a cambiar. Ni que yo voy a dejar de estar tranquila en el sentido legal, que en eso estoy muy tranquila y con muchas ganas ya de que termine todos estos procesos, y poder estar realmente tranquila. Pero bueno, sé que todavía queda bastante camino que recorrer y bueno, que sea lo mejor para el bebé" ha confesado.

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"Yo tengo pruebas de todo. Es que estoy tan tranquila, de verdad. Es que si no hubiese pruebas, pues yo estaría más nerviosa pero yo creo como cualquier persona. Si no tienes pruebas, pues vas un poco al aire pero es que yo estoy tan tranquila. Lo único que hago es disfrutar de mi bebé ahora que es que está tan bonito" ha añadido.

Tajante, Rocío también ha querido responder a las declaraciones de Omar de que se lo ha inventado todo para trabajar en televisión: "Ah, claro, sí. Bueno, recordemos sus inicios. No sé quién inició eso. Yo la verdad que sigo con mi negocio y vosotros sabéis que me conocéis, llevamos siete meses casi y en ningún momento he demostrado ni que quiera la tele, ni que quiera trabajar en la tele. No tiene sentido todo lo que dice. Yo lo único que quiero es luchar por los derechos de mi bebé y que me dejen tranquila y ya está. Es lo único que pido". "Yo salí en televisión para que se tranquilizaran las cosas" ha defendido, confesando que "yo ya no veo lo que dice él porque para las tonterías que suele decir pues eso que me ahorro".

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En su cruzada contra el artista, cuenta con el apoyo de Nuria Hidalgo, madre del hijo mayor del de Pan Bendito, y como ha desvelado "tengo relación que siga así. Yo tengo todo su apoyo y ella el mío". "Yo creo que en esta situación cuanto más apoyo nos tengamos mucho mejor porque estamos en casi similitud de situaciones. Diferentes edades los peques, pero bueno, más o menos" ha añadido, reconociendo que aunque todavía no se conocen, la intención de ambos es que sus hijos tengan relación.

"Si a Omar le repatea que los hermanos se lleven bien pues ya no sé... Dice mucho de él, ¿no? No sé, los niños son niños y no tienen que estar en las guerras con lo entre los mayores y ya está. Y si lo ve mal pues haya él y su conciencia. Yo lo veo perfectamente que los hermanos se puedan llevar bien, no tienen la culpa" ha afirmado con contundencia, dejando claro que si tiene relación con Nuria no es para "molestar" al artista sino "porque hay que tener ese apoyo entre nosotras".

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Muy diferente es la situación con la actual pareja de Omar y madre de su hijo pequeño, Lola Romero, de la que no ha querido ni hablar preguntando "¿quién?" con ironía cada vez que la prensa le ha preguntado por ella. Por eso, es consciente de que con "ese hermanito es más complicado" que su bebé pueda tener relación el día de mañana. "Ya todos sabéis por quién entonces" ha sentenciado.

Minutos antes, el cantante culpaba a Rocío del infarto que habría sufrido su abuela al ver que la Policía acudía a su casa después de la denuncia que ella interpuso por amenazas. Una dura acusación a la que la madrileña ha reaccionado sin pelos en la lengua: "Vaya hombre, vaya hombre. Si es que todo le pasa a la abuela por mi culpa, no sé, y luego resulta que luego nunca le pasa nada, ¿no? Porque no sé. No sé, ¿no era el cáncer o el corazón? Sí, no sé, como salen tantas cosas ya me lío con tantos diagnósticos médicos". "¿Se va preso?" ha preguntado con ironía.

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"Pues que no haga las cosas que no tiene que hacer y así a lo mejor su abuela estará sana y contenta en su casa, ¿sabes? Porque es que las cosas que hace yo solo me remito a relatarlas, con pruebas, con audios suyos, de viva voz. Entonces, que demuestre que yo he mentido. Bueno, lo demostrará, claro, lo tendrá que demostrar. No entiendo por qué no poner fin y decir, mire, sí, pues este niño es mío y ya está, y acabemos esta situación, ¿no? Porque yo no he sido la que lo he Lo que lo he iniciado, lo he iniciado él. Ya no hay tiempo de acuerdo, ya se ha acabado" ha zanjado desafiante.