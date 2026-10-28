EEUU eleva a más de 41.900 millones de euros el coste de la guerra con Irán tras la ofensiva junto a Israel

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Las autoridades de Estados Unidos han elevado a más de 47.100 millones de dólares (cerca de 41.935 millones de euros) el coste de la guerra con Irán, desatada a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático, según los datos facilitados al Congreso por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La cifra, que no incluye estimaciones de costes por los daños en bases e instalaciones de Estados Unidos en Oriente Próximo alcanzados por los ataques lanzados por Irán en respuesta a la ofensiva, es 3.500 millones de dólares (alrededor de 3.110 millones de euros) superior al documento anterior sobre el impacto del conflicto.

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El Pentágono ha detallado que gastó más de 29.000 millones de dólares (unos 25.820 millones de euros) para reemplazar municiones gastadas en la guerra, así como 6.100 millones de dólares (cerca de 5.420 millones de euros) en costes de reemplazo de equipamiento, según ha recogido el diario estadounidense 'USA Today', que ha tenido acceso al citado documento.

Asimismo, la Fuerza Aérea ha gastado 7.600 millones de dólares (aproximadamente 6.750 millones de euros) desde el estallido de la guerra, convirtiéndose en la rama con más gastos, dado que el Ejército ha gastado 2.100 millones de dólares (cerca de 1.865 millones de euros) y la Armada ha gastado 1.500 millones de dólares (alrededor de 1.330 millones de euros).

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El Gobierno de Irán ha subrayado en numerosas ocasiones que Estados Unidos está facilitando datos incompletos sobre los costes, los daños sufridos por sus instalaciones e incluso el número de bajas entre sus fuerzas en el marco de la guerra, asegurando que estas cifras son mucho más elevadas en todos los campos.