Corea del Sur insta a Corea del Norte a aceptar su propuesta de diálogo para resolver las cuestiones fronterizas

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El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong Young, ha instado este miércoles a las autoridades de Corea del Norte a aceptar su propuesta de diálogo para resolver las últimas disputas sobre la frontera entre ambos países, donde se ha producido recientemente un aumento de la tensión a raíz de la explosión de varias minas.

"Corea del Sur y Corea del Norte deben alinear sus posiciones sobre la Zona Desmilitarizada mediante el diálogo y establecer un sistema de comunicaciones que favorezca la gestión adecuada de a zona lo antes posible" ha afirmado Chung, que ha alertado de que la "paz del día a día, que se alcanzó hace un año, está en peligro ahora".

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Es por ello que Seúl ha insistido en la importancia de restaurar las comunicaciones en cuestión militar entre las partes y abordar formas de evitar conflictos accidentales, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

"La confrontación solo hace que la tensión aumente", ha señalado, antes de afirmar que "esto no aporta nada nuevo para ninguna de las partes". Además, Chung ha expresado que espera que Pyongyang "responda de forma positiva a la propuesta" y ha reafirmado el compromiso del Gobierno a la hora de "salvaguardar la seguridad de la población y restaurar la paz" en la zona.

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La polémica por la explosión de las minas, que dejó tres militares surcoreanos heridos, y el posterior cruce de acusaciones ha estallado en un momento en el que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha acometido esfuerzos para impulsar un proceso de negociaciones con Corea del Norte para lograr un acuerdo de paz, dado que la guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio.