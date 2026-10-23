Urtasun lleva a los tribunales el veto de ayudas al cine promovido por Vox de Castilla y León

Guardar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que durante la mañana de este viernes el ministerio enviará un recurso contencioso-administrativo a la Junta de Castilla y León después de la orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte autonómica de 'prohibir financiar proyectos con supuesto adoctrinamiento ideológico'.

"Lo batallaremos en los tribunales. Yo no voy a tolerar que haya casos de censura en España, que no es el primero. Hemos tenido casos durante todo ese tiempo", ha dicho Urtasun en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Preguntado por si confía en detener el movimiento, Urtasun lo ha afirmado porque "vulnera" la libertad creativa y la libertad de expresión y ha explicado que el ministerio tiene sobre la mesa la posibilidad de recurrir a través de un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, aunque asegura que es más rápido el contencioso-administrativo.

El ministro ha asegurado que ha habido censura "cada vez que Vox ha tenido espacios de poder" y lo ha ejemplificado en la supresión de la subvención para el premio de poesía Miguel Hernández en Orihuela (Alicante) y con la cancelación del Festival Periferias de Huesca.

PUBLICIDAD

"A mí lo que más me preocupa es lo que está haciendo el Partido Popular porque en todos y cada uno de estos casos, el PP ha sido o cómplice o directamente lo ha apoyado", ha dicho.