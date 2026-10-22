La Xunta reitera su apoyo al Mundial en Vigo, pero insiste: "No hay financiación del Gobierno, ni proyecto"

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El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha remitido una carta al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en respuesta a la misiva del regidor del pasado 15 de octubre, en la que reclamaba la cooperación económica del gobierno gallego con la candidatura de la ciudad para ser sede del Mundial, y le ha recordado que el apoyo de la Xunta es "firme e inequívoco".

No obstante, aclara que el requisito siempre ha sido que Vigo fuera designada por la FIFA y que hubiera cofinanciación a partes iguales entre Gobierno, Xunta, Ayuntamiento y Diputación. A día de hoy, recuerda el conselleiro, "no consta un compromiso de financiación por parte del Gobierno central, no hay proyecto de construcción de las obras, no hay cronograma y no hay decisión de la FIFA".

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Diego Calvo traslada que el compromiso del Gobierno central de aportar financiación es "necesario" y que, una vez conseguido, podrían empezar las conversaciones "a nivel técnico" para progresar en el proyecto.

Con todo, remarca, para que haya ese avance técnico "es imprescindible contar con un proyecto de construcción y con un cronograma de las actuaciones". "Es lo mínimo que se puede pedir en un proyecto de esta envergadura, en el que la Xunta quiere colaborar, y por eso es necesario trabajar con garantías, transparencia y rigor", concluye la carta.

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