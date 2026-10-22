Blackstone ganó 591 millones en su tercer trimestre, un 6% más

23/07/2020 Logo de Blackstone. ECONOMIA EMPRESAS BLACKSTONE

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La gestora estadounidense Blackstone registró un beneficio neto atribuido de 662,3 millones de dólares (591 millones de euros) durante el tercer trimestre del año, lo que supone un 6% más que lo contabilizado entre julio y septiembre de 2025.

Los ingresos del fondo de inversión se situaron en los 3.062 millones de dólares (2.732 millones de euros), un 0,8% por debajo de lo facturado hace doce meses, mientras que los gastos totales se abarataron un 7%, hasta los 1.625 millones de dólares (1.450 millones de euros).

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Los activos bajo gestión (AUM) del grupo fueron de 1,368 billones de dólares (1,22 billones de euros), un 10% más y un flujo de inversión de 63.300 millones de dólares (56.494 millones de euros) en el tercer trimestre.

Las comisiones por gestión y asesoramiento brindaron 2.178 millones de dólares (1.943 millones de euros), un 6% más, seguidas de los principales de inversión con 370 millones de dólares (330 millones de euros), por encima de las pérdidas de 86 millones de dólares (76 millones de euros) registradas hace un año.

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Los rendimientos de inversiones generaron 204,6 millones de dólares (182.6 millones de euros), un 74% menos; mientras que las comisiones de incentivos generaron 172,7 millones de dólares (154,1 millones de euros) y los intereses y dividendos otros 125,9 millones de dólares (112 millones de euros), un 13% menos y un 17% más, respectivamente.

Ya en el dato acumulado de los primeros nueve meses, el beneficio alcanzó los 2.541 millones de dólares (2.268 millones de euros) y los ingresos los 11.724 millones de dólares (10.465 millones de euros). Estas cantidades fueron un 26,8% y un 16,2% por encima en comparativa interanual.

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Igualmente, Blackstone ha informado que distribuirá un dividendo trimestral de 1,12 dólares (un euro) por acción el próximo 9 de noviembre de 2026 a los tenedores que figuren como tal al cierre del parqué el 3 de noviembre.

"Blackstone obtuvo sólidos resultados en el tercer trimestre en medio de un entorno externo volátil. Nuestras estrategias insignia superaron a los índices comparables del mercado público y las entradas de capital alcanzaron los 63.000 millones de dólares, con un impulso positivo en nuestros principales canales de captación de fondos", ha sostenido el presidente y consejero delegado de la firma, Stephen Schwarzman.

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"Hemos establecido plataformas líderes para abordar los temas clave de inversión que impulsan la economía y los mercados globales en la actualidad, incluyendo la IA y la infraestructura energética, lo que brinda a nuestros inversores un acceso único a oportunidades extraordinarias", ha añadido.